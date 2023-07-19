Возможно, что это была диверсия, направленная на ликвидацию этого склада с боеприпасами, высказался Селезнев.

На полигоне неподалеку от Старого Крыма, который сдетонировал сегодня утром, в том числе хранились боеприпасы больших калибров - 122, 152 мм. Потому БК может разлетаться на много километров, рассказал в эфире "Настоящего времени" эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

Селезнев рассматривает несколько версий подрыва этого склада - Storm Shadow, атака БПЛА или, даже, французский SCALP топ-версии - дальностью на 500 км.

"Либо это был прилет Storm Shadow - местные жители говорят, что было как минимум три взрыва перед началом вторичной детонации, либо же это прилетели неизвестные добрые БПЛА – ударные дроны-камикадзе, либо, возможно, отработали украинские крымские партизаны, которые весьма внимательно следят за перемещением российских оккупационных войск железнодорожными и автомобильными дорогами Крыма. Возможно, что это была диверсия, направленная на ликвидацию этого склада с боеприпасами", - объяснил эксперт.

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В этом ключе Селезнев вспомнил, что Украине не так давно Франция передала свой аналог Storm Shadow - SCALP, некоторые версии которого могут долетать за 500 км к противнику.

"Буквально на минувшей неделе мы получили информацию о том, что порядка 50 ракет типа SCALP, а это аналог Storm Shadow, нам передает правительство Франции. Я не готов говорить о тактико-технических характеристиках SCALP, потому как есть разные его версии: и те, что способны преодолевать расстояния до 250 километров, а есть и топовые версии, которые способны преодолевать расстояние до 500 километров. Вариант применения такого боеприпаса я исключать бы не стал. В любом случае мы узнаем, когда придет время", - высказался Селезнев.

Пожар на полигоне в Крыму - главное

Утром 19 июля на полигоне российских оккупантов в Крыму случился большой пожар с вторичной детонацией в течение нескольких часов.

Оккупационные власти готовили эвакуацию сразу четырех населенных пунктов. При этом пропагандисты о причинах возгорания не распространялись.

У российских оккупантов традиционно вследствие детонаций "потерь нет".

В украинской Госпогранслужбе уточнили, что пожар случился на складе боеприпасов ВС РФ в Крыму. Украина свою причастность к "бавовне" не подтверждает.

Взрывы в Крыму - последние новости

Украина не скрывает намерений возвращать Крым военным путем - сейчас ВСУ нацелены на то, чтобы отрезать южную группировку оккупантов на полуострове от средств ее снабжения, потому "бавовна" все чаще прилетает по логистическим путям россиян.

На первом этапе украинские силы должны бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором - поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, пояснил ранее бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Например, 17 июля на Крымском мосту - главном транспортном "хабе" войск РФ - прогремели новые взрывы - впоследствие обрушился один из пролетов автодороги.

Одна из масштабных операций на ЧФ России была осуществлена в октябре 2022-го. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников были повреждены по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

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