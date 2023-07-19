Достоверную информацию о работе разведки и ее руководителя можно черпать из официальных каналов, подчеркнули в ГУР Минобороны.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не делал заявление о якобы причастности украинских спецслужб к сегодняшнему пожару на полигоне, который находится в Кировском районе временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом агентству УНИАН сообщили в ГУР Минобороны Украины, комментируя информацию, распространенную якобы каналом Буданова Telegram, которую подхватило много российских и украинских СМИ. На канале отмечалось - якобы Буданов заявил, что "проведена успешная операция в оккупированном Крыму, враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе".

Даже якобы от его имени была благодарность украинским патриотам в Крыму "за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины".

Видео дня

"Такого заявления не было", - об этом в комментарии агентству УНИАН сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов насчет якобы заявления Буданова.

Другой представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии УНИАН подчеркнул, что достоверную информацию о работе разведки и ее руководителя "можно черпать из официальных каналов, адреса которых размещены на официальном сайте ГУР Минобороны Украины". Он подчеркнул, что таких заявлений Буданова нет на этих официальных ресурсах.

Новости Крыма - сегодня это стоит знать

Как сообщал сегодня, 19 июля, УНИАН, во временно оккупированном россиянами Крыму возник пожар на полигоне, там раздавались мощные взрывы.

Главарь оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов в Telegram написал, что из четырех населенных пунктов вблизи полигона хотят временно эвакуировать более 2 тыс. жителей. Из-за ЧП на полигоне трасса "Таврида" частично перекрыта. Позже Аксенов утверждал, что в результате инцидента на полигоне никто не пострадал.

Впоследствии в Государственной пограничной службе Украины написали, что на Старокрымском полигоне "закурил" склад с боекомплектом.

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