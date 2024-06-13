На одном участке фронта ситуация начнет меняться в пользу украинцев, считает экс-командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и украинские воины после получения разрешений от ряда западных государств наносить удары по некоторым российским территориям достигли серьезных успехов, в том числе поразили самый современный и дорогой самолет противника - истребитель Су-57 и командный пункт в Белгородской области, а также склад боеприпасов.

По мнению британского полковника в отставке Гемиша де Бреттон-Гордона, который командовал силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, "если Россия не может защитить свои ценные военные активы, это свидетельствует о том, что сейчас у нее заканчиваются возможности противовоздушной обороны, и их ситуация будет только ухудшаться". Об этом говорится в его статье для The Telegraph.

"Слишком долго Киев вел неравную битву, что поставило его в невозможное положение наблюдать, как Россия скапливает войска через собственную границу, не имея возможности поразить их. Теперь это изменилось, я думаю, что ситуация на харьковском фронте начнет возвращаться в пользу Киева", - считает офицер.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в Астраханской области России 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" (от него до линии фронта более 580 километров) был поражен самолет Су-57. Позже в ГУР добавили, что по предварительным сведениям, могли быть поражены два таких борта, и РФ понесла потери в личном составе. Авиаэксперт Константин Криволап сообщил, что РФ имеет около десятка Су-57, и новые такие самолеты не может производить из-за введенных против нее санкций.

9 июня стало известно, что в Белгородской области прогремели взрывы, и был поражен, в частности, склад боеприпасов противника. По мнению Криволапа, удар по российской территории мог быть нанесен украинскими истребителями Су-24 из нашего воздушного пространства.

Напомним, в начале июня стало известно, что Великобритания разрешила украинским воинам бить по российские территории из британского оружия. Кроме того, США дали "зеленый свет" на то, чтобы наши бойцы открывали ответный огонь по российским силам, которые находятся в приграничье.

Такие решения были приняты после того, как россияне в начале мая начали активно наступать в Харьковской области и смогли захватить несколько пограничных пунктов. Силы обороны Украины уже стабилизировали ситуацию. Враги также активно били по Харьковщине со своей территории из различного вооружения. После того, как украинцы получили разрешение открывать огонь в ответ, враги немного успокоились.

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