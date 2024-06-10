Самолет Су-57 является достаточно опасным для украинцев, хотя и имеет много недоработок, подчеркнул эксперт.

У россиян есть около десятка истребителей Су-57, производить новые они не могут из-за санкций.

Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире "Киев 24". По его словам, эти самолеты являются достаточно опасными для нас, хотя и имеют много отказов и недоработок.

"В цепи росавиации он занимает самую высокую позицию. Он самый современный, лучший из Су. Это лучшая реинкарнация Су-27. Хоть я и люблю говорить, что это не 5-е поколение, какой он непутевый, но он действительно очень опасный самолет. Он и наши самолеты атаковал, и там есть у нас потери. Он, среди всего, что летает сейчас над Украиной, - самый наименее заметный для радиолокаторов самолет", - сказал Криволап.

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По его мнению, когда было поражение в апреле Трипольской ТЭЦ, то это была именно работа вражеского Су-57. "Хотя таких сообщений нигде не было, но неизвестно откуда взялись эти ракеты Х-69. Когда шла атака "Шахедами", крылатыми ракетами, они на маленьких высотах подошли и незамеченными ударили по Трипольской ТЭЦ. Patriot их не засекал, потому что Patriot смотрел вверх, пытался перехватить "Кинжалы". Тогда была атака еще и "Кинжалами". Поэтому это очень опасный самолет", - объяснил эксперт.

По его информации, Су-57 россияне начали разрабатывать 18-20 лет назад, то есть очень давно. Программу разработки этих самолетов сначала финансировали индусы. "Но в 2018 году один из этих самолетиков очень классно воспламенился прямо на аэродроме при демонстрационных полетах. И индусы еще немного подумали и сказали: нет, этот самолет нам не годится, он не 5-го поколения...", - рассказал Криволап.

Он отметил, что после этого россияне сделали еще 8 самолетов, и какое-то количество прототипов оставалось для испытаний. "То есть общее количество где-то на уровне 10-11. Ну а теперь уже "минус один". Ну и россияне не могут наладить их серийное производство, нет комплектации. Говорят, что у нас большие проблемы с санкциями в связи с тем, что не хватает радиотехнической части, высококачественных плат, мониторов. Поставили там что-то китайское, но оно не очень, пилоты жаловались, что очень плохо что-то видно", - отметил Криволап.

По его словам, на аэродроме Ахтубинска раньше был Научно-исследовательский испытательный центр и в нем доводилась до конца работа над авиаразработками. Самолеты Су-57 сюда перебросили с Дальнего Востока.

"У него там есть отказы. Он уже должен был управлять роем дронов, но пока делать это не может. Он должен обмениваться информацией с другими участниками боевых событий, как аналог НАТОвского, но это у него не очень получается. Но все равно он достаточно опасен. И карма его догнала, потому что он поражал наши самолеты, в том числе", - подчеркнул Криволап.

Важные авиационные потери врага на 10 июня 2024 года - о чем надо знать

Как сообщал УНИАН, украинская разведка сообщила, что 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск", который находится в 589 километрах от линии фронта, поражен истребитель Су-57.

Чуть позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на аэродроме в России могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника есть потери среди личного состава.

Он подчеркнул, что это первое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета, который Россия позиционирует как самолет пятого поколения, впрочем, у многих в мире в этом есть сомнения.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за период с начала широкомасштабного вторжения и по состоянию на 10 июня подтверждены такие авиационные потери россиян: "минусовано" 358 самолетов и 326 вертолетов.

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