Украинская армия могла запустить западные ракеты со своих самолетов, считает эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап считает, что удар по Белгородской области ВСУ вчера нанесли с истребителей Су-24, которые не пересекали границу с РФ.

Об этом он сказал в эфире "Киев 24", отвечая на вопрос насчет того, что могли применить ВСУ для этого удара по территории РФ. По его мнению, это последствия разрешений стран-партнеров на применение Украиной оружия для поражения целей на территории России.

"В связи с тем, что здесь все покрыто тайной, то я думаю, что Су-24 с нашей территории, не рискуя, запустил "пробный шар" в виде ракеты Storm Shadow/SCALP. А она прилетела точно в цель. Она преодолела все системы ПВО. Может, это был не один самолет. Может, запускали еще ракету 160-ю MALD. Эта ракета создает не просто помехи, она создает образы других самолетов, и на них все ПВО начинает отвлекаться. Такая, очень хитрая система. Мы иногда применяем", - сказал эксперт.

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Он отметил, что сейчас все ожидают какой-то реакции и хотят понять, что будет дальше после этого удара. Криволап считает, что это был новый "шаг" в нашем противостоянии врагу, но все же поражение произошло с территории нашей страны.

"Представить, что наш МиГ-29 или Су-27 с какой-то ракеткой залетел на территорию Белгородской области и там что-то бахнул - ну я в это не очень верю. Потому что там настолько плотное ПВО, настолько все насыщено... Хотя "Хаймарсами" мы их немного и разогнали, но все равно Белгород под защитой. Поэтому я не думаю, что мы залетали за границу. Думаю, это все же был Су-24 с нашей территории", - предполагает Криволап.

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Как известно, вчера в Белгородской области прогремели взрывы. В сети распространилась информация, что был прилет по складу БК оккупантов в Рокитянском районе.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео последствий возможного взрыва, на которых слышно детонацию боеприпасов. В Минобороны РФ при этом отчитывались о якобы сбитии трех дронов над Белгородской областью.

Напомним, в конце мая стало известно, что украинские воины получили от США ограниченное разрешение на удары по территории РФ.

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