Чехия предоставила Украине уже 1,6 миллиона снарядов в рамках этой инициативы.

Чешская инициатива по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов продолжится. Об этом заявил президент страны Петр Павел в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

Он поделился, что Чехия предоставила Украине уже 1,6 миллиона снарядов в рамках этой инициативы. По его словам, финансирование поставок было обеспечено до апреля, и они продолжаться после этого.

"Мы получили от наших союзников достаточное количество ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления большего количества ресурсов", - сказал президент Чехии.

Видео дня

Павел подчеркнул, что сейчас Европе нужно поддерживать Украину по крайней мере до тех пор, пока не будет реализовано мирное соглашение, и пока не будет уверенности в том, что страна "может стоять на собственных ногах".

Помощь Украине - важные новости

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, способна ли Европа заменить американскую помощь Украине. По его словам, проблема заключается в том, что некоторые виды вооружения производятся только в США.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что НАТО возьмет на себя больше обязательств по помощи Украине. По его словам, США также продолжают оказывать помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: