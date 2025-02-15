Чешская инициатива по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов продолжится. Об этом заявил президент страны Петр Павел в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.
Он поделился, что Чехия предоставила Украине уже 1,6 миллиона снарядов в рамках этой инициативы. По его словам, финансирование поставок было обеспечено до апреля, и они продолжаться после этого.
"Мы получили от наших союзников достаточное количество ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления большего количества ресурсов", - сказал президент Чехии.
Павел подчеркнул, что сейчас Европе нужно поддерживать Украину по крайней мере до тех пор, пока не будет реализовано мирное соглашение, и пока не будет уверенности в том, что страна "может стоять на собственных ногах".
Помощь Украине - важные новости
Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, способна ли Европа заменить американскую помощь Украине. По его словам, проблема заключается в том, что некоторые виды вооружения производятся только в США.
Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что НАТО возьмет на себя больше обязательств по помощи Украине. По его словам, США также продолжают оказывать помощь.