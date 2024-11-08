Сейчас у Минобороны США есть 6 миллиардов долларов для Украины, и их собираются использовать до смены президента.

В Пентагоне намерены использовать все доступные для поддержки Украины средства до конца президентского срока Джо Байдена – до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Об этом со ссылкой заявила во время брифинга заместитель спикера американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, пишет "Голос Америки". Сейчас в Минобороны есть 6 миллиардов долларов для Украины. Речь идет об около $4 млрд на программу президентских полномочий (PDA), по которой оружие изымают со складов армии США, и около $2 млрд на инициативу содействия безопасности Украины (USAI), по которой оружие заказывают непосредственно у производителей.

Говоря о поставках в рамках программы PDA, Сингх отметила, что некоторое вооружение прибывает в Украину в течение дней и недель. Доставка другого может занять больше времени – все зависит от его наличия на складах в США.

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"Мы всегда рассматриваем возможности, которые нужны Украине на поле боя, которые смогут использовать украинские военные и которые будут иметь наибольшее значение. Сегодня у меня нет набора новых средств или новых вещей, которые мы рассматриваем, но каждый раз, когда мы объявляем пакет помощи или новое обязательство, это инвестиция в успех украинцев, которые борются на поле боя", – добавила заместитель спикера Пентагона.

По ее словам, после перехода власти новая администрация (президента Трампа, – УНИАН) будет работать с Конгрессом над формированием политики по поддержке Украины в будущем. При этом Сингх акцентировала, что у Украины есть поддержка от обеих партий в Конгрессе США.

"Республиканцы и демократы взяли на себя обязательства перед Украиной в виде голосов и денег. Новая команда будет работать с Конгрессом, и в Конгрессе есть поддержка, чтобы продолжать помогать Украине", – сказала она.

Кроме этого, Сингх напомнила, что Украину поддерживают не только США, но и другие страны.

Помощь Украине: вы могли это пропустить

Немецко-французское оборонное объединение KNDS передаст украинской армии колесные гаубицы RCH 155 в апреле следующего года. Отмечается, что сейчас там производят колесные гаубицы для Украины и другого международного заказчика.

Ранее стало известно, что Франция начала передачу Украине дронов-камикадзе OSKAR. Такие беспилотники предназначены для поражения неподвижных целей, легких транспортных средств и живой силы.

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