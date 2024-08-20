Сами россияне говорят, что теперь ЗРК может сбивать цели на дальности до 40 км.

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" был впервые использован в боевых условиях во время испытаний. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает Defense Express.

Создание гусеничного "Панцирь-СМ-СВ" началось тогда, когда колесный "Панцирь-СМ" не вызвал у военных интереса. Эксперты связывают последнее с недостатками шасси "КамАЗ", которые приводили к опрокидыванию машины на поворотах. Кроме того, дала о себе знать малая проходимость ЗРК.

Именно так появился "Панцирь-СМ-СВ" – вариант комплекса на гусеничном шасси ГМ352М1Е, куда установили новшества от версии "Панцирь-СМ".

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По данным самих россиян, ЗРК "Панцирь-СМ"/"Панцирь-СМ-СВ" оснастили новыми радиолокационными станциями, которые могут лучше обнаруживать малоразмерные цели.

Комплекс получил обновленную оптико-прицельную станцию, а дальность поражения целей увеличили с 20 до 40 км. Отмечается, что за счет введения в состав вооружения ЗРК новой "гиперзвуковой" ракеты можно эффективно сбивать гиперзвуковые цели.

ЗРК "Панцирь" – последние новости

Ранее "Ростех" представил новый "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем, на котором нет автоматических пушек. При этом на комплексе установлено сразу два типа транспортно-пусковых контейнеров.

Примечательно, что по словам авиационного эксперта Константина Криволапа, зенитный "Панцирь-С1" не может эффективно работать по украинским БПЛА, поскольку их не "видит".

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