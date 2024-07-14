В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 117 человек.

На Ореховском и Приднепровском (Херсонская область) направлениях ВСУ "минуснули" десятки единиц дорогостоящей техники российской армии, в том числе - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который стоит 15 млн долларов.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 117 человек. Также враг потерял 68 единиц вооружения и военной техники. Из них - ЗРК "Панцирь-С1", 2 танка, 8 орудий, 3 минометы, 36 единиц автобронетехники, 10 разведывательных дронов, станция радиоэлектронной борьбы, 2 камеры видеонаблюдения, 3 лодки, 2 квадроцикла.

Кроме того, уничтожено 3 места запуска БПЛА, 3 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию, 5 блиндажей и 2 укрытия личного состава.

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Напомним, в конце февраля ВСУ поразили российский ракетный комплекс "Панцирь-С1" в Белгородской области (РФ). По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, атака произошла вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района. Комплекс был выведен из строя, его экипаж понес санитарные потери - ранены два российских захватчика.

Говорилось, что "Панцирь С-1" стоимостью около 15 миллионов долларов предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов.

Справка УНИАН. Согласно открытым источникам, "Панцирь-С1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Разработан тульским ГУП "Конструкторское бюро приборостроения". Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.

16 ноября 2012 года распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева "Панцирь-С1" принят на вооружение российской армии.

Особенность комплекса "Панцирь-С1" заключается в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, что создает непрерывную зону перехвата цели по минимальной высоте - ноль метров и по дальности (минимальная) от 200 метров. Достижимость по высоте - 15 км, по дальности - 20 км.

До 6 машин "Панцирь-С1" могут совместно работать через цифровую сеть связи в различных режимах. Установка может обнаруживать и перехватывать цели без привлечения других средств, в составе батареи один "Панцирь-С1" работает как боевая машина и одновременно как командный пункт. От 3 до 5 "Панцирей" могут быть подключены к нему и получать целеуказания для дальнейшего выполнения задачи.

Может работать в автоматическом режиме как в отдельной боевой единице, так и в составе подразделения из нескольких боевых машин. Система управления огнем комплекса "Панцирь-С1" включает РЛС обнаружения и две РЛС сопровождения (этот радар сопровождает как цели, так и ракеты земля-воздух, запускаемые комплексом).

Кроме радара, система управления огнем также содержит оптико-электронный комплекс с длинноволновым термическим приемником (инфракрасный пеленгатор), а также осуществляет цифровую обработку сигналов и автоматическое сопровождение цели.

Два независимых устройства наведения - радар и оптико-электронная система - позволяют осуществлять захват четырех целей одновременно. Максимальная скорость захвата составляет 10 целей в минуту.

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