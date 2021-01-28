Речь идет о продаже высокоточного оружия Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ.

Администрация президента США Джо Байдена запретила продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ на время проверки сделки.

Читайте такжеСША удерживают мировое лидерство по продажам оружия - больше всего его покупает Саудовская АравияОб этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица. Речь идет о продаже высокоточного оружия Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ.

Администрация Байдена проверяет сделки на миллиарды долларов, согласованные при Дональде Трампе, передает газета. Вашингтон согласился на продажу F-35 Абу-Даби после соглашения о нормализации отношений ОАЭ с Израилем. По данным WSJ, США хотят удостовериться, что оружие не будет применено в Йемене, передает kommersant.

По данным Reuters, США должны поставить ОАЭ 50 истребителей и 18 беспилотников. Соглашение было подписано за час до того, как Байден вступил в должность президента.

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Автор: УНИАН