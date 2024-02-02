Добиться значительного увеличения поставок боеприпасов для Украины будет нелегко.

Украинская армия имеет большую проблему со слишком низким обеспечением артиллерийскими снарядами, чтобы должным образом защищать 1000-километровую линию фронта. Министр обороны Рустем Умеров описал эту ситуацию как "снарядный голод", пишет Politico.

Отмечается, что Украина наращивает внутреннее производство, но все еще полагается на союзников в поставках большей части боеприпасов. Однако до войск их доходит очень мало.

В то же время, по словам журналистов, политический тупик в Вашингтоне остановил все потоки военной помощи, что сказывается на поле боя. Остановка имеет реальное влияние на окопавшиеся войска на юге и востоке Украины.

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"Нам никогда не хватало снарядов калибра 122-мм... Мы получаем их прямо с завода. В среднем мы делаем 15 выстрелов в день. Но были дни, когда мы делали более 100 выстрелов или вообще не делали ни одного. Сейчас боевые действия в нашем направлении активизировались, но снарядов у нас уже не так много, как раньше", – рассказал Politico украинский артиллерист, воюющий под Авдеевкой.

Министр обороны Украины также заявлял, что Россия значительно преобладает в ежедневных артиллерийских обстрелах, иногда даже в 5-10 раз.

Авторы статьи считают, что добиться значительного увеличения поставок боеприпасов для Украины будет нелегко. В то же время нехватка снарядов является одной из ключевых причин, почему украинская армия перешла к обороне.

Имея меньше возможностей полагаться на артиллерию, чтобы сдерживать волны атак россиян, украинцы обращаются к беспилотникам FPV для нанесения ударов по российским танкам, бронемашинам и войскам. Это дает Украине редкое преимущество над Россией. Россияне доминируют на поле боя благодаря артиллерии, именно поэтому использование беспилотников FPV – один из вариантов нанесения огневого поражения противнику, который является достаточно эффективным.

Один из украинских военных считает, что сейчас Украина имеет достаточно снарядов для обороны, но для продолжения наступательных действий нужна помощь с боеприпасами.

В то же время Россия имеет гораздо больше оружия и боеприпасов, чем Украина, но, тем не менее, имеет проблемы с поддержанием бешеных темпов использования боеприпасов, пишет издание.

Независимый военный эксперт из Праги Юрий Федоров говорит, что российская армия опирается на старые советские артиллерийские запасы, но они заканчиваются. И тут на помощь приходят геополитические союзники – Северная Корея и Иран.

"По моему мнению, ситуация для Украины опасна, но не катастрофична", – сказал Федоров.

Из-за постоянного дефицита, указывают авторы публикации, снарядов украинские военные вынуждены учиться стрелять метче.

Оружие для Украины

Ранее УНИАН писал, что Украина почувствовала нехватку боеприпасов, поэтому порой еле сдерживает российские войска. Даже если помощь от ЕС поступит, нехватку американской поддержки украинские войска почувствуют на поле боя уже в конце весны.

Евросоюз обещал отправить 1 миллион снарядов к марту, но не достигнет этой цели. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок отправит только 524 000 снарядов до указанного времени.

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