Ранее сообщалось, что Ереван через ЕС поставляет в Украину танковые снаряды.

Армения якобы передала Украине почти все свои средства ПВО, включая ЗРК С-300, "Бук", "Тор" и "Оса". Они шли вместе с ракетами. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Defense Express.

Никакого подтверждения этой информации пока нет. Впрочем, на вооружении Армении действительно есть (или было) довольно много единиц советских систем противовоздушной обороны.

Эксперты считают, что Ереван располагает до трех дивизионов С-300ПТ-1, несколько ЗРК "Бук" и до четырех ЗРК "Тор".

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Армения также имела значительное количество ЗРК "Оса" - ориентировочно 70-90 единиц по состоянию на начало 2020 года. Впрочем, более 20 таких машин было потеряно во время Второй карабахской войны.

Известно, что Армения постепенно отказывается от российского оружия, переориентируясь на западные образцы. Возможно, Ереван использовал момент и решил перевооружиться за счет "круговых поставок" оружия.

Речь о системе, когда Запад предоставляет определенные виды вооружений своим партнерам, а они передают Украине оружие из своих старых запасов.

Впрочем, стоит еще раз подчеркнуть, что сейчас все это лишь предположение. Да и заявление о передаче "почти всего ПВО" выглядит довольно странно, учитывая тяжелое положение самой Армении.

Ереван в международной политике

Напомним, в мае стало известно, что Армения отказалась финансировать ОДКБ. В свою очередь, в Госдуме РФ заявили, что выход Армении из организации "не скажется" на ее обороноспособности.

Позже, в июне, премьер страны Никол Пашинян сделал резкое заявление на действующего белорусского диктатора Лукашенко. По его словам, он не поедет в Республику Беларусь, пока там у власти находится Лукашенко.

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