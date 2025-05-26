Не Taurus: в Defense Express рассказали, какая европейская ракета самая дальнобойная

Немецкая ракета Taurus способна поражать цели на расстоянии свыше 500 км, но даже это не является рекордом.

Сегодня, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о том, что ФРГ, Великобритания и Франция снимают ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. В связи с этим возникает вопрос о максимальной дальности ракет, которые может получить наша страна.

В Defense Express рассказали, какая европейская ракета является самой дальнобойной. В издании отметили, что для поражения целей вглубь территории РФ нужно не только оружие, но и высокоточные цифровые карты рельефа страны.

Журналисты напомнили, что крылатые ракеты не летят по прямой, а по сложному маршруту с целью обхода районов ПВО. Поэтому если дальность полета условной Storm Shadow / SCALP составляет 560 км, то из них необходимо не только вычесть расстояние с точки запуска, но и учесть особенности траектории полета.

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В издании добавили, что немецкая ракета Taurus способна поражать цели на расстоянии свыше 500 км. Это уровень Storm Shadow / SCALP. Тем не менее это не самая дальнобойная ракета в арсенале европейских стран.

Журналисты рассказали, что у Франции есть крылатая ракета MdCN, которая известна как SCALP Naval. Она имеет заявленную дальнобойность более 1000 км и боевую часть весом около 300 кг.

Тем не менее SCALP Naval является морской ракетой, подчеркнули в издании. Для вертикального пуска она использует универсальные ячейки A70 Sylver высотой около 7 метров.

Пока во Франции не заявляли о возможности передачи ракет SCALP Naval Украине. Более того, в таком случае придется решить вопрос наземной пусковой установки, добавили в издании.

Журналисты отметили, что согласно ряду источников, у Франции есть всего около 200 ракет SCALP Naval. Поэтому возможность передачи их Украине остается под вопросом.

Особенности ракет Taurus

Ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал об особенностях немецких ракет Taurus. Он предупредил о технических сложностях по их адаптации к украинским самолетам.

Эксперт отметил, что ракеты Taurus по сути это "одна линейка" со Storm Shadow. У этих ракет ударная дальность примерно составляет 500 км, они имеют бронебойный тип боеприпаса, который может разбить засекреченные забетонированные подземные командные пункты врага или подземные склады.

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