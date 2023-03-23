Накануне французские СМИ заявили о тренировках украинских пилотов на истребителях Mirage.

Во Франции украинские авиаторы проходят подготовку по противовоздушной обороне. Обучение пилотированию самолетов Mirage 2000 не проводится. Об этом сообщил представитель Минобороны Франции генерал Ян Гравете, пишет Le Monde.

"Украинские авиаторы проходят подготовку во Франции по противовоздушной обороне, а также по выживанию в случае катапультирования на враждебной местности. Мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения", — пояснил генерал.

Он отметил, что в целом Франция намерена "обеспечить специализированную подготовку" до 1200 украинцев в течение года. Кроме того, французские военные инструкторы планируют принять участие в обучении еще 600 украинцев ежемесячно на территории Польши в рамках европейской миссии.

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Обучение украинских пилотов за рубежом

Накануне французская газета Le Figaro сообщила, что на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси уже больше месяца тренируются 30 украинских пилотов. Утверждалось, что их обучают пилотированию истребителей Mirage 2000.

Однако затем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выступил с опровержением. По его словам, во Франции проходят учебные курсы для авианаводчиков. Также там авиаторам преподают курс выживания. Но пока летный состав не обучают.

В то же время ранее стало известно, что несколько украинских пилотов прошли тестирование на одной из американских воздушных баз. По словам Игната, там тоже речь не шла об обучении – американцы проверяли уровень подготовки украинских пилотов.

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