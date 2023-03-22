Спикер Воздушных сил уверяет, что дальше обсуждений этот процесс пока не пошел.

Информация французских журналистов о якобы обучении украинских летчиков на истребителях Mirage не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

По его словам, в настоящее время несколько тысяч украинских военнослужащих проходят подготовку в разных странах мира, что является "типичным явлением".

Среди них есть в том числе и представители Воздушных сил ВСУ. Игнат отметил, что непосредственно во Франции проходили учебные курсы для авианаводчиков. Также там проводились курсы выживания для авиаторов. Однако пока летный состав не обучают.

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"Разные страны сегодня предлагают Воздушным силам ВСУ свои площадки для возможного потенциального будущего обучения наших пилотов на тот тип [истребителей], который будет выбран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами. Речь об обучениии именно летного состава сейчас не идет", – заявил спикер.

Обучение украинских пилотов за границей

Сегодня французское издание Le Figaro сообщило, что во Франции уже полтора месяца украинские пилоты обучаются полетам на французских же истребителях Mirage 2000. Якобы тренируются сразу 30 летчиков.

Правдоподобности этой новости добавило то обстоятельство, что в начале марта французские власти заявили о возможной передаче Украине именно истребителей Mirage. Тогда речь шла о поставке 12 самолетов.

Следует также добавить, что несколько недель назад стало известно, что в США на одной из авиабаз прошла тестирование группа украинских пилотов. Как пояснили в Воздушных силах, американцы хотели понять, насколько подготовлены украинские летчики.

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