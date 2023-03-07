Юрий Игнат отметил, что США хотят понять уровень украинских пилотов.

Украина имеет план обучения украинских пилотов и инженеров, которые бы руководили и обслуживали современные западные самолеты, а также уже готовит соответствующую инфраструктуру под их прием в нашей стране.

Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в США действительно находятся два пилота, а также украинские представители Воздушных сил и Вооруженных сил Министерства обороны и дипломатический политический корпус для того, чтобы проанализировать, сколько времени нужно на подготовку управления современными самолетами.

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"Наши пилоты вместе с коллегами будут анализировать, сколько времени и средств нужно, чтобы организовать эту подготовку. Неизвестно, где и на каком типе самолета она будет проходить, но процесс идет", - сказал он.

Игнат отметил, что США хочет понять уровень украинских пилотов, насколько философия управления советской техникой отличается от философии управления западной техникой.

Например, по его словам, в советских самолетах ручка управления находится посередине, а в современных самолетах - сбоку.

Кроме того, по словам представителя Воздушных сил, Украина имеет план действий для обучения не только пилотов, но и инженеров, которые бы поддерживали эксплуатацию и обслуживание самолета. Также в Украине уже готовится соответствующая инфраструктура, чтобы принимать современные самолеты.

"Минобороны и Мининфраструктуры уже готовят инфраструктуру для принятия привередливой западной техники", - сказал он, добавив, что пока доподлинно неизвестно, какие именно самолеты могут быть переданы Украине.

Отправка украинских пилотов в США: детали

Ранее западные СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в США для прохождения оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16.

США пока не начинают обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, поскольку решение о таких поставках принято не было.

Ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявляла, что США обсуждают возможную передачу Украине истребителей 4-го и 5-го поколений.