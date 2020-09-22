Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020" проходят в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020".

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 23 сентября, ознакомится с ходом проведения стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия - 2020».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

«23 сентября 2020 года, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия - 2020», - говорится в сообщении.

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"Объединенные усилия - 2020": Что известно

Стратегические командно-штабные обучение "Объединенные усилия - 2020" проходят в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020".

Учения продлятся 22-25 сентября под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

В учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Учения будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Впервые к учениям будут привлечены военные подразделения стран-членов НАТО - США и Великобритании - для совместного выполнения учебно-боевых задач. За проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов.

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Автор: Константин Гончаров