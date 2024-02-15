По словам представителя Минобороны, F-16 появятся в Украине в самый нужный момент.

Во время 19-го заседания в формате "Рамштайн" почти не обсуждалась передача Украине самолетов F-16, заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

"С F-16 все очень просто, там все решения уже приняты. Нет ничего, что остается на этапе обсуждения. Решения приняты, мы движемся по плану. Мы имеем понимание терминов, имеем понимание того, что в эти сроки нужно сделать. Это с точки зрения подготовки пилотов, подготовки инфраструктуры, инженеров и т. д. Как только все эти элементы выполнят – F-16 появятся в Украине", – сказал Павлюк.

Он также добавил, что Украина официально не будет объявлять о дате получения самолетов, чтобы этой информацией не воспользовался враг.

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"Как только мы узнаем точную дату, мы ни в коем случае ее никому не скажем. Ведь враг ориентируется в том числе и на информацию из открытых источников. Так что с F-16 все в порядке. Мы все надеемся, что F-16 будут в Украине как можно быстрее. Но мы все понимаем, что они должны появиться именно тогда, когда мы будем готовы эффективно их использовать и обслуживать", – заявил Павлюк.

Больше дронов для Украины

По словам представителя Минобороны, во время заседания "Рамштайна" также обсуждался вопрос дронов.

"Будет больше и совместного производства и поставок дронов. Потому что были озвучены определенные довольно амбициозные обязательства партнеров по количеству. И очень радует, когда мы слышим такие обязательства и что есть полное понимание того, как изменилось поле боя в современной войне. Когда речь идет отдельно и о FPV-дронах, о них отдельно уже говорят, как и обо всех типах беспилотных систем. Потому что это ключ в победе в этом асимметричном преимуществе, которое пытается построить Украина, когда делает акцент на технологии", – пояснил Павлюк.

19 заседание в формате "Рамштайн": последние новости

Как сообщал ранее министр обороны Украины Рустем Умеров, во время заседания также обсуждались вопросы передачи Украине большего количества систем ПВО, ракет к ним и артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов заявил о "тайне", комментируя поставки ракет Украине. Он заверил, что речь идет о "серьезном" количестве.

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