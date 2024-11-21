Москва имеет много ракет, которые могут нанести ядерный удар, рассказал Коваленко.

Сегодня РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной ракетой, которая способна нести ядерный заряд. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, о том, в каком состоянии и объеме находится ядерный арсенал России, точно не знает даже западная разведка.

В эфире телемарафона обозреватель сказал, что недавно утвержденная российским лидером Владимиром Путиным "ядерная доктрина" направлена на запугивание Запада, чтобы сорвать разрешение для Украины бить дальнобойным оружием по военным объектам РФ.

"Ядерное оружие находится в состоянии значительно худшем чем после распада Советского союза, но на каком уровне они могут его использовать и в каком количестве - эту информацию вряд ли знает полноценно даже западная разведка", - считает обозреватель.

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Он добавил, что у РФ есть соответствующий арсенал ядерного оружия, но есть сомнения, что он соответствует данным, которые есть в открытых источниках. Специалист заявил:

"Скорее всего, это гораздо хуже. Даже на уровне хранения конвенционных боеприпасов, у них возникают большие проблемы. Что говорить о ядерном оружии, за которым нужен постоянный уход, обслуживание. Регламент к обслуживанию и хранению требует значительно больше ресурсов".

Он рассказал, что подготовка к ядерному удару - достаточно длительный процесс, который начинается с отдачи соответствующего приказа с паролями, шифрами, ключами от Путина и постепенно передается по звену со всей компонентой спускается вниз. При этом приказ проходит несколько уровней согласований.

"То есть, это не только сам Путин где-то открывает какой-то чемодан, там есть красная кнопочка и он ее нажимает и ракеты полетели. Нет. Это достаточно длительный бюрократический процесс", - рассказал обозреватель.

Он добавил, что ядерный заряд сразу не установлен в носителе - боевая часть хранится отдельно, имеет соответствующие блокираторы, к которым есть пароли. В целом с этой процедурой, по данным Коваленко, процесс нанесения ядерного удара может занять даже сутки.

В то же время аналитик отметил, что для Путина и для России нанесение ядерного удара будет иметь катастрофические последствия, потому что это - разрушение общей ядерной безопасности в мире. По мнению Коваленко, это Путину не простят ни международные партнеры Украины, ни даже его партнеры. Обозреватель отметил:

"Даже тот же Китай, который очень осторожен в заявлениях по ядерному оружию и очень нервно относится к заявлениям со стороны РФ относительно ядерных угроз. Для них это довольно болезненная тема".

Он также добавил, что при желании Москва могла бы применить ядерное оружие и раньше. Он напомнил, что ряд российских ракет, среди которых "Искандер", "Кинжал", Х-22, Х-101, Х-555, способны нести боевую часть с ядерной компонентой.

"Зачем запускать межконтинентальную ракету, чтобы нанести ядерный удар, если и так есть достаточно номенклатуры, которая может быть носителями ядерного оружия", - сказал аналитик.

Удар РФ по Днепру - детали

Как сообщал УНИАН, утром 21 ноября армия РФ атаковали Днепр ракетами различных типов. В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, из Астраханской области России была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Также на Днепр летели аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", запущенная с истребителя МиГ-31К над Тамбовской областью РФ, а также семь крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Волгоград).

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