Эксперты отмечают, что для перехвата таких ракет нужны специальные противоракетные комплексы, которых у Украины нет.

Сегодняшний удар по Днепру стал первым в истории боевым применением межконтинентальной баллистической ракеты и "объективно стал репетицией и демонстрацией ядерного удара с использованием имитаторов боевых блоков с индивидуальным наведением". Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Эксперты издания попытались разобрать и проанализировать сегодняшний удар с технической точки зрения.

Так, ракета была запущена с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Именно там на днях было замечено развертывание межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Считается, что ее максимальная дальность составляет 6 000 км, но ракета, ударившая по Днепру, пролетела лишь около 800 км.

Видео дня

Хотя до сих пор окончательно не подтверждено, что россияне использовали именно РС-26 "Рубеж", в Defense Express считают этот вариант вполне вероятным.

"Объективно есть только несколько вариантов, учитывая видео из Днепра с падением отдельных боевых блоков с индивидуальным наведением. Это мог быть именно РС-26 "Рубеж", или "Ярс". Но учитывая то, что технически это очень близкие ракеты, потому что, скорее всего, "Рубеж" создан на базе 1 и 3 ступени "Ярса", это мало влияет на то, как они работают", - пишут аналитики.

Так или иначе пуск этой ракеты состоялся около 5 утра по Киеву с мобильного наземного комплекса. Технически пуск выглядит следующим образом: сначала срабатывает специальный вышибной заряд, который выстреливает ракету из транспортно-пускового контейнера, после чего сразу включается твердотопливный двигатель первой ступени ракеты.

Первой ступени хватает, чтобы вывести ракету на значительную высоту в высшие слои атмосферы. Там первая ступень отделяется, и включается вторая. Некоторые ракеты имеют еще и третью ступень. Некоторые ракеты могут выходить фактически в космос и уже оттуда нацеливаться непосредственно на координаты, по которым надо ударить на земле.

На верхней точке полетной траектории происходит разделение боевых блоков, если боевая часть это предусматривает. Наведение отдельных боевых блоков на определенные для каждого из них координаты осуществляет специальный аппарат, который называют "автобусом". Вместе с боевыми блоками из боеголовки также могут выбрасываться ложные цели для отвлечения ПВО.

"Падение шести таких блоков с индивидуальным наведением, а также, очевидно, ложных целей и зафиксировано на камерах из Днепра в 5:17. Они, скорее всего, не имели боевого оснащения и были лишь имитаторами. Но дело в том, что они имеют огромную кинетическую энергию из-за падения из околоземного пространства", - объясняют в Defense Express.

Аналитики отмечают, что для перехвата ракет такого типа американцы создали специальный комплекс противоракетной обороны - THAAD. Также стратегические ракеты способна перехватывать американская тяжелая зенитная ракета SM-6, которая запускается с кораблей.

Россияне ударили по Днепру стратегической ракетой

Как писал УНИАН, утром 21 ноября российский агрессор обстрелял город Днепр ракетами различных типов. Среди прочих была использована межконтитентальная баллистическая ракета с разделяющимися боевыми блоками. Сообщается, что целью атаки были предприятия и критическая инфраструктура, однако обошлось без существенных последствий.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что целью этого удара был ракетный завод в Днепре. По словам эксперта, предприятие хорошо укреплено и поэтому было не по зубам ракетам более слабого типа.

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