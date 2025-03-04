Прекращение использования ракет GMLRS с GPS-наведением даст России гораздо большую свободу маневра в десятках километров за линией фронта.

Важнейшими элементами американской поддержки для Украины является оружие, возможность его обслуживания и ремонта, зенитные ракеты, обеспечивающие функционирование городов, система Starlink, которая является основой военной связи, и, что, возможно, наиболее важно, обмен разведданными. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что Украина может заменить большое количество артиллерийских орудий своими беспилотными системами. В этом направлении просто необходимо найти деньги: местная оборонная промышленность работает не на полную мощность. Украинские беспилотники хорошо зарекомендовали себя на поле боя, зачастую они эффективнее артиллерии и стоят дешевле. Однако артиллерия все же играет роль, и десятки новых систем, ежемесячно сходящих с украинских конвейеров, будут малоэффективны без снарядов.

"Потеря американских боевых машин Bradley была бы не менее разрушительной. Прекращение использования ракет GMLRS с GPS-наведением также даст России гораздо большую свободу маневра в десятках километров за линией фронта", - сказано в статье.

Видео дня

Журналисты напоминают, что только Америка способна производить высококлассное оружие, такое как ракеты Patriot, которые могут перехватывать российские гиперзвуковые и баллистические ракеты.

В теории французская/итальянская система SAMP/T могла бы стать заменой, если бы ее можно было производить в масштабах страны. По их словам, на практике эта система не способна нейтрализовать самые быстрые ракеты, хотя в следующем году ожидается появление более совершенной версии.

"Прекращение поставок ракет Patriot приведет к тому, что большая часть Украины подвергнется разрушениям, подобным тем, что происходят в прифронтовых городах, таких как Харьков", - утверждают аналитики.

Отмечается, что спутниковая сеть Starlink, которую оплачивает Польша, но контролируют американцы - еще один незаменимый ресурс. Неясно, как повлияет прекращение военной помощи на эту систему, но украинцы и раньше находили обходные пути - не в последнюю очередь во время операций в Курской области России, где системы Starlink в основном отключены. Там инженеры использовали мобильные технологии и беспилотные ретрансляторы, чтобы обеспечить солдат связью.

Украинский чиновник рассказал, что резервный вариант с использованием аналогичных технологий находится в разработке:

"У нас есть один вариант, который может быть развернут за несколько дней, а более масштабное решение - за три месяца".

По его словам, переход будет сложным и оставит украинцев без одного из ключевых преимуществ на поле боя.

Издание утверждает, что важнее всего американская разведка, которая предоставляется по линии НАТО.

"Именно она позволяет ВСУ видеть всевозможные угрозы - российские самолеты, когда те собираются нанести удар; российские войска, готовящиеся к новым атакам; потоки российского, иранского и северокорейского оружия; склады, логистические и оперативные центры российской военной машины", - сказано в статье.

Отмечается, что это позволяет Украине в режиме реального времени направлять ракеты и беспилотники на цели внутри России. Украинские дроны могут видеть на небольшом расстоянии за нынешней линией фронта, но американские глаза позволяют им смотреть дальше.

Западный военный чиновник заявил, что Европа может предоставить некоторые из этих возможностей - Великобритания, например, регулярно летает на самолетах наблюдения Rivet Joint над Черным морем - но не так быстро. Он добавил:

"В таких военных действиях все зависит от времени. Без американской разведки Украина будет испытывать трудности с динамическим наведением - способностью видеть и поражать новые цели по мере их появления".

Сергей Кошман, видная фигура в секторе военных технологий Украины, предполагает, что разрыв нанесет ущерб и Западу.

"Американцы разрабатывают и испытывают здесь свои собственные возможности. Если произойдет худшее и наши партнеры окажутся ненадежными, нам придется делать свой выбор соответствующим образом. В результате этого сценария все на Западе окажутся в проигрыше", - пояснил он.

Приостановка помощи США - детали

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В частности, об этом писали издания Bloomgerg, CNN и другие американские СМИ. По словам представителя администрации Трампа, приостановлены поставки всей военной техники США, которая в настоящее время не находится в Украине, включая оружие, находящееся в пути на самолётах и кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше.

По словам представителя Белого дома, помощь будет приостановлена, "пока Трамп не убедится, что руководство Украины демонстрирует стремление к миру".

Вас также могут заинтересовать новости: