В Украине работает около 42 тысячи терминалов Starlink.

Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи. Это происходит на фоне угроз лишить страну доступа к сети Starlink, пишет Politico.

Отмечается, что космические системы спутниковой связи являются критически важным инструментом для Украины. Однако остается непонятным, продолжит ли миллиардер Илон Маск предоставлять доступ к Starlink в условиях войны. В прошлом году Украина заявила, что в стране работает около 42 тысяч терминалов Starlink. Около половины из них финансируются Польшей.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что Киев уже "выразил заинтересованность" в том, как он может использовать Govsatcom - объединенную сеть существующих национальных правительственных спутников ЕС - и IRIS², новая группа спутников, которая должна быть введена в эксплуатацию только в 2030-х годах.

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"Комиссия будет продолжать свои контакты с Украиной в этом направлении", - отметил Ренье.

На прошлой неделе французский депутат Европарламента от группы "Возрождение" Кристоф Грюдлер в письме к исполнительной власти ЕС призвал срочно "оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС мог бы предложить Украине" вместо Starlink.

Другими вариантами являются использование мощностей спутников Eutelsat, Hispasat или SES, которые уже находятся на геостационарной орбите, или созвездия OneWeb.

Starlink в Украине - что известно

В феврале агентство Reuters сообщило, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink миллиардера Илона Маска, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Однако в самой компании, производящей Starlink, заявили, что любые слухи о возможном отключении не соответствуют действительности. Американский миллиардер Илон Маск тогда также опровергал вероятное отключение доступа к спутниковой системе для Украины.

Производитель средств РЭБ, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский заверил, что Украина имеет альтернативу Starlink.

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