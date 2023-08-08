Его уже передали защитникам Украины "на пробу" против оккупантов.

После тыловых испытаний новый украинский БПЛА SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что этот беспилотник предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

"БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского", - отмечают в ГУР.

В украинской разведке говорят, что комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления. Так, БПЛА-разведчик способен работать на дальности до 50 км, обладает высоким уровнем защиты от помех РЭБ.

Также SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планерировать выбранным маршрутом с выключенными двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Кроме этого, этот БпЛА может летать без посадки до 160 мин, максимальная высота полета - 1500 м, рабочая высота - 500-600 м, скорость - 90 км/ч. Он оборудован камерами курсовая онлайн и GoPro.

В разведке отмечают, что БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы.

В марте Кабмин "ускорил" поставки украинских БПЛА на фронт

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 года Кабинет министров принял постановление, предусматривавшее меры, ускоряющие создание и поставка отечественных дронов на фронт.

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что вместо того, чтобы тратить месяцы на ненужную бумажную и бюрократическую работу, будет ускорен допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт.

Федоров сообщал, что ранее прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги - 30%. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%.

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