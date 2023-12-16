Он отметил, что Россия будет использовать такой тип вооружения исключительно в террористических целях.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, чем может грозить Украине появление в России ударного морского дрона под названием "Одуванчик".

В эфире общенационального информационного телемарафона он отметил, что в случае появления в РФ подобного морского беспилотника страна-агрессор может использовать его для осуществления террора прибрежных территорий Украины, а также устраивать провокации в акватории Черного моря.

"Если они действительно будут иметь в своем снаряжении нечто подобное, то это будет нести угрозу для прибрежной инфраструктуры. То есть Черноморская, Дунайская портовая инфраструктура. Они будут пытаться поражать именно по ней. Также эти беспилотники могут нести угрозу для гражданского коммерческого судоходства в Черном море. Россияне могут использовать эти дроны для провокаций, чтобы атаковать какое-то коммерческое судно и в этом обвинять Украину. Мол, это атаковал украинский безэкипажный катер. И, безусловно, это может повлиять на уменьшение грузопотока, который сейчас проходит по новым коридорам по Черному морю. Для россиян это свойственно - устраивать такие террористические акты", - акцентировал Коваленко.

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Кроме того, Россия может попытаться с помощью морских дронов создать видимость "нового присутствия в Черном море".

"Если рассматривать использование россиянами этих дронов исключительно в военном плане, то они могут таким образом создать новое присутствие в Черном море. Угрожающее, террористическое присутствие. Но атаковать военные корабли, например, те же самые корабли Турции, они не будут. Потому что это фактически будет атака на представителей Североатлантического альянса НАТО", - подчеркнул Коваленко.

Также он оценил эффективность использования россиянами морских надводных беспилотников в Черном море.

"Украина за счет таких дронов (Sea Baby - УНИАН) наносила поражение их флоту, а у Украины флота нет. Поэтому использование россиянами будет исключительно по позициям террористического характера. То есть они будут использовать их позиционно, как террористическое средство",- резюмировал Коваленко.

Россия создала новый морской дрон

Ранее появилась информация, что в РФ предпринимают попытки воссоздать украинскую разработку службы безопасности - морской надводный беспилотник "SeaBaby", чтобы применить его против Украины.

Впоследствии в России объявили о создании первого ударного морского дрона "Одуванчик".

В то же время представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что эта информация, больше похожа на "очередной пропагандистский трюк". Он отметил, что СБУ, ГУР МО Украины, украинские военные-морские силы уже используют дроны различных конструкции и отметил, что именно благодаря украинским морским дронам было уничтожено 12 вражеских судов, а еще 22 - повреждено.

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