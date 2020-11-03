В целом проект разработки истребителя оценивается в 40 миллиардов долларов.

Министерство обороны Японии заключило с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries контракт на разработку истребителя нового поколения.

Работы будут вестись в рамках проекта F-X. Новый боевой самолет планируется разработать полностью с нуля, пишет Flightglobal.

Каким будет японский истребитель нового поколения

Ранее японские власти объявляли, что на разработку F-X, ранее обозначавшегося как NGF, потребуется около 15 лет — поступать в войска новые самолеты должны начать в 2030-х годах. К проекту перспективного истребителя власти предъявляют несколько требований, включая относительно небольшие расходы, получение технологий истребителей нового поколения и высокий модернизационный потенциал F-X.

В целом проект разработки истребителя оценивается в 40 миллиардов долларов. В конце 2019 года министерство обороны Японии опубликовало проектное изображение истребителя. На нем изображен самолет с отклоненными килями и отсутствующим горизонтальным хвостовым оперением.

Планер истребителя изображен сплющенным с характерными пилообразными стыками некоторых элементов. Боевой самолет планируется выполнить двухдвигательным. F-X, очевидно, получит внутренние отсеки вооружения. Самолет будет выполнен одноместным.

В марте 2020 года власти Японии решили, что перспективный истребитель, который должен заменить в войсках устаревающие Mitsubishi F-2, будет разрабатываться исключительно японскими компаниями с минимальным иностранным участием в проекте. Японское правительство отвергло проектные предложения американских компаний Lockheed Martin и Boeing и британской BAE Systems.

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Автор: Олег Давыгора