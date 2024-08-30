Боррель: ЕС подготовил для Украины 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона

По словам главного евродипломата, промышленность все еще набирает обороты.

Европейский союз подготовил для Украины 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. В то же время промышленность набирает обороты. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС.

"Мы сейчас на уровне примерно 700 тысяч снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности", - сказал он.

По его словам, промышленность стран Европейского союза еще наращивает мощность, поэтому производство боеприпасов продолжается. Боррель отметил, что будет настаивать на поддержке Украины в будущем.

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"Мы предусматриваем возможность нацеливания на территории России", - отметил дипломат.

Отдельно Боррель подчеркнул, что ЕС не хочет вступать в войну с Россией, а лишь помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Сейчас отправка военных инструкторов в Украину не стоит на повестке дня. Продолжается обсуждение создания координационного центра в Украине.

Дипломат также сообщил, что будет увеличено количество украинских военных, которые учатся в ЕС - до 60 тысяч военных.

Снаряды для Украины - новости

На днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью в 150 миллионов долларов. Основную часть пакета составляют боеприпасы различных типов - ракеты для комплексов противовоздушной обороны. боеприпасы для систем HIMARS, ракетные системы, артиллерийские снаряды и другие критические средства.

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для ВСУ. Издание Euractiv отметило, что до конца этого года ВСУ получат около 500 тысяч артиллерийских снарядов врамках помощи от Чехии.

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