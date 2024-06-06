США предлагали Колумбии выкупить эти вертолеты, однако в стране отказались.

Колумбия не может осуществить ремонт своего парка вертолетов Ми-17 из-за санкций, ведь с 2021 по 2022 год эта страна подписала два договора с российской "Национальной Авиационно-сервисной компанией". Один из них был выполнен в сентябре 2022 года, а второй был временно приостановлен из-за заблокированных платежей системой Swift. Об этом пишет Defense Express.

По данным издания Infodefensa, российская компания "Рособоронэкспорт" предлагала Колумбии "обходные пути" или же изменить подрядчика или цель контракта на "услуги", чтобы обойти международный контроль. Однако в оборонном ведомстве страны отказались от таких путей и отметили, чтобы российское "дипломатическое представительство" не делало никаких лживых заявлений по этому поводу.

"Впрочем, вопрос ремонта парка колумбийских Ми-17 все же остается на повестке дня, поэтому страна теперь ищет другие варианты, которые бы ей позволили поддерживать свои вертолеты в боеспособном состоянии", - говорится в материале.

Видео дня

По словам главы оборонного ведомства страны Ивана Веласкеса, сейчас ведутся переговоры с компаниями из США и Мексики, чтобы иметь возможность осуществлять техническое обслуживание вертолетов Ми-17.

В Defense Express напомнили, что на сегодня в активе колумбийской армии есть такие вертолеты, как Ми-17-1В, Ми-17МД и Ми-17В5.

"Всего с 1996 по 2009 год Колумбия закупила 26 машин, сейчас в активе войска имеется 19 вертолетов, из них в боеспособном состоянии всего восемь, еще девять находятся в процессе консервации, два - повреждены, также могут быть законсервированы в ожидании необходимых запасных частей. Причем, как ранее сообщалось, у Колумбии есть время до 2026-2027-х годов, чтобы решить проблемы со своими вертолетами Ми-17 (судя по всему, это оптимистичные прогнозы), и если это сделать не удастся, то будут вынуждены остановить их эксплуатацию", - добавляют в материале.

Журналисты подчеркивают, что эти вертолеты могли бы оказаться в Украине, ведь официальный запрос на передачу подавали США, которые предлагали выкупить их за 300 млн долларов, однако по разным причинам Колумбия отказалась от такого предложения.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что уже вскоре истребители F-16 будут выполнять боевые задачи в Украине.

"...в течение последних двух месяцев Украина активно уничтожает и подавляет российское ПВО. Это радары в Крыму и на территории России, самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения, - Ред.), системы ПВО и РЛС (радиолокационные станции, - Ред.", - добавил эксперт.

В свою очередь заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что Украина сможет эффективно бить по оборонным заводам РФ с появлением истребителей F-16.

"Если наши западные партнеры предоставят нам самолеты F-16 с ракетами JASSM, которые могут летать в среднем до 950 км, то мы можем отметить, что в принципе на расстоянии до тысячи километров враг не сможет, например, размещать тактическую или стратегическую авиацию, потому что будет понимать, что она может быть под существенным ударом с нашей стороны", - заверил авиационный эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: