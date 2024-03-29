Американцы были готовы выкупить вертолеты независимо от их технического состояния.

Соединенные Штаты Америки предложили Колумбии выкупить все 20 ее вертолетов Ми-17 за 300 млн долларов с целью их дальнейшей передачи Украине, однако колумбийцы отказались. Об этом сообщает портал Infodefensa.

Американцы были готовы выкупить винтокрылые машины независимо от их технического состояния, которое, очевидно, оставляло желать лучшего. Дело в том, что на момент переговоров вертолеты прослужили 27 лет.

Сообщалось, что только 9 из них были в летном состоянии. Еще 9 колумбийских Ми-17 стояли на консервации, а несколько оставшихся машин стали донорами деталей для остального парка.

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Примечательно и то, что колумбийцы не смогут отремонтировать Ми-17, потому что на связанных с Россией подрядчиков наложили санкции. Поэтому Колумбия скоро может стать обладательницей "самого дорогого металлолома" ценой в 300 млн долл.

По мнению Infodefensa, странная (на первый взгляд) позиция Колумбии имеет два объяснения. Во-первых, колумбийские политики хотели сохранить нейтралитет на международной арене и не идти против РФ. Во-вторых, военные не захотели отдавать Ми-17, поскольку в этом случае они остались бы без средних военно-транспортных вертолетов.

Украина получила аргентинские вертолеты

Ранее стало известно, что Хавьер Милей передал нашей стране два вертолета Ми-171Е, которые ранее были поставлены Аргентине Россией. Этот вертолет является одной из многочисленных модификаций советского Ми-8, который совершил первый полет в 1961-м. Предполагалось, что Ми-171Е будут обеспечивать аргентинские антарктические станции, а также использоваться для поисково-спасательных робот.

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