Зарубежные партнеры были поражены скоростью овладения украинскими танкистами "Леопардами".

Танкисты 47-й отдельной механизированной бригады поделились впечатлением от танков Leopard 2A6, которые передали Украине зарубежные партнеры.

На видео, которое обнародовал СтратКом ВСУ, командир танка с позывным "Фартовый" рассказал, что они участвуют в боях на одном из самых тяжелых направлений – Запорожском, где ведутся наступательные действия. "Преимущества в танке - скорость, меткость, маневренность, точность", - подчеркнул он.

Эта машина вооружена двумя пулеметами и 120 мм гладкоствольной пушкой. Наводчик Владислав отмечает, что очень хорошо, что Украина получила такую технику. По его словам, ранее они воевали на танке Т-64. При этом подчеркнул, что разница очень большая, особенно в отношении защищенности и безопасности экипажа.

"Здесь нет такого эффекта как в советской технике - детонация боекомплекта и "вылет башни". Здесь оптика просто шикарная. На 4-5 км и даже больше вижу прекрасно – технику, живую силу", - отметил он.

Заряжающий Юрий рассказал, что во время обучения все понимали, что отличие танков между танками советского образца и техникой от западных партнеров Украины как между автомобилем "Жигули" и современной "Tesla". При этом добавил, что партнеры были шокированы насколько быстро украинские военные овладели этой техникой.

"Работаем преимущественно ночью или на рассвете, потому что самая эффективная работа этого танка именно в это время. Преимущества у этого танка как у кошки. Поэтому его и назвали Леопардом, потому что это быстрый ночной зверь", - рассказал Юрий.

На вопрос: "Что для вас победа?", Юрий пошутил: "Пожалуй, когда жена разбудит и скажет: "Давай вставай на работу". Он добавил, что победа будет тогда, когда не будет воздушных тревог, когда дети будут ходить в школы, в детские сады и будет тихое мирное небо.

Какие танки потеряла Украина:

По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, с начала контрнаступления в июне Силы обороны Украины потеряли 17 западных танков, 7 из них были полностью уничтожены, 10 - повреждены.

Он отметил, что во всех случаях экипаж танков не погиб. Эксперт уверяет, что не существует неуязвимых и неистребимых машин - поэтому, когда в Украину прибудут Abrams M1A1, они тоже получат повреждения. Главное - сохранить жизнь членов экипажа.

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