За три месяца ВСУ потеряли всего 17 западных танков, отметил обозреватель.

С начала контрнаступления в июне Силы обороны Украины потеряли 17 западных танков, 7 из них были полностью уничтожены, 10 - повреждены. При этом во всех случаях экипаж танков не погиб, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, с момента начала наступления в июне, было потеряно:

Leopard 2A4 - 3 танка уничтожено, 4 повреждено;

Leopard 2A6 - 3/6;

Challenger 2 - 1.

"Нет неуязвимых и неуничтожаемых машин в принципе. Когда в Украину прибудут Abrams M1A1, заранее предупреждаю истеричек, они тоже будут гореть. Для того они и нужны, чтобы гореть, сохраняя жизни экипажа", - отметил он.

При этом эксперт сравнил потери ВСУ в западных танках с потерями России. По его информации, согласно верифицированным данным, войска РФ с начала наступления СОУ потеряли "современных" (образца 2022) 28 танков (20 - уничтожены, 8 - повреждены). Среди них:

Т-72Б - 2/2;

Т-72Б3 - 2/0;

Т-80БВ - 6/1;

Т-80БВМ - 2/0;

Т-90М "Прорыв" - 8/5.

"Отмечу - это только верифицированные данные! Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, что "современных" российских танков в категории "уничтоженных" в два раза больше чем "поврежденных", в то время как у западных основных боевых танков поврежденных больше уничтоженных. Выводы? Устойчивость к повреждениям выше, равно как и сохранение жизни экипажей", - подытожил Коваленко.

Уничтожение Challenger 2 в Украине - что сообщалось

Напомним, 5 сентября в СМИ появилась информация, что россияне смогли впервые подбить на фронте один из танков Challenger 2, которые передала Украине Великобритания.

Позже эту информацию подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шеппс. По его словам, российская артиллерия поразила танк, и он сгорел. Но, к счастью, экипаж в составе шести человек смог спастись.

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