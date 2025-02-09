По словам эксперта, лазер дает низкую стоимость уничтожения цели и позволяет осуществить достаточно точное поражение.

Использование лазерных технологий - это достаточно интересное решение, впрочем по состоянию на сегодня ключевым вопросом остается достаточно высокая стоимость самой установки.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка, комментируя информацию о том, что скоро появятся мобильные огневые группы с лазерами, которые будут сбивать "шахеды".

"Мы должны помнить, что лазер - это достаточно интересное решение. В первую очередь, из-за низкой стоимости фактически уничтожения цели. С точки зрения одного выстрела. Вторая важная составляющая - она позволяет фактически осуществить достаточно точное поражение", - отметил он.

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Эксперт пояснил, что речь идет о том, что скорость нанесения поражения не требует сложного программного обеспечения для расчета траектории снарядного полета, ведь фактически скорость уничтожения равна скорости света.

"И третья важная составляющая все же - по состоянию на сегодняшний день ключевым вопросом в любых лазерах остается достаточно высокая стоимость самой установки. И, конечно, если удалось найти какое-то решение, которое бы позволило существенно снизить стоимость самой установки и сделать ее, условно говоря, мобильной, - это на самом деле было бы очень и очень неплохо", - сказал Долинце.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день небольшое количество стран в мире обладает лазерными технологиями, способными уничтожать цели на расстоянии от одного до трех километров.

В то же время стоимость самой установки обычно составляет от сотен миллионов долларов до нескольких миллиардов долларов.

На уточнение относительно работы такой установки, Долинце отметил, что вопрос не всегда касается только источников питания или самого оптического блока.

"На сегодняшний день существует целый ряд различных типов лазеров. В зависимости от того, какой используется, могут зависеть те или иные условия. То есть в каких-то лазерах может быть вопрос необходимости его охлаждения, чтобы он не расплавился, в каких-то вопросах - наоборот - достаточно быстрой подачи большого количества энергии", - сказал эксперт.

Долинце добавил, что для этого нужны, например, специальные средства, аккумуляторы, способные фактически за считанные секунды отдать большое количество мощности для того, чтобы этот лазер успел накачаться и выпустить соответствующий лазерный луч.

"Впрочем, должны помнить, что, в принципе, существуют и технологии, которые позволяют фактически создавать массив лазеров. То есть это, когда используется целый ряд простых и не таких дорогих решений, но за счет объединения десяти, двадцати или даже нескольких десятков таких лазеров создается достаточно мощный луч, который может выполнять необходимые задачи", - пояснил он.

Кроме того, отметил Долинце, нужно понимать, что лазеры могут работать для уничтожения цели по разным технологиям. То есть одна технология - это непосредственно повреждение самого воздушного судна, что требует большого и мощного лазерного пучка, чтобы проплавить корпус или нанести ему повреждения.

"Или вторая составляющая на самом деле - это без надобности уничтожать или проплавлять корпус... Задача может стоять наоборот - только дополнительно нагреть двигатель для того, чтобы он заклинил или испортился. И для этого может и не потребоваться такого мощного лазера. И можно будет использовать более простые лазеры. Но которые за счет резкого повышения температуры двигателя просто приводят к его или заклиниванию, или самовозгоранию", - сказал эксперт.

Украина будет сбивать "шахеды" с помощью лазерных технологий

Как сообщалось, ранее командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский отметил, что в Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "Шшахед" с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства.

Говоря об оружии под названием "Тризуб", о котором стало известно в конце 2024 года, он отметил, что "мы смогли это сделать буквально за несколько месяцев".

Сухаревский пояснил, что это "рабочая штука", которая "прожигает металл" и "сбивает самолеты сейчас уже на испытаниях". Он добавил, что скоро наряду с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают "шахеды", будет такая же машина, только уже с лазером".

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