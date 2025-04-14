Для выполнения всех заказов при нынешних темпах потребуется около семи лет.

Европейский концерн MBDA, производитель крылатых ракет Storm Shadow/Scalp и Aster, за последние три года вложил значительные средства в новое оборудование и добавил сотни рабочих, однако, как пишет Financial Times, не способен быстро расширить производство из-за неэффективности производственных процессов и сложностями с цепочками поставок.

Как отмечается в статье, портфель заказов MBDA раздулся до 37 млрд евро, и для его выполнения при нынешних темпах потребуется около семи лет.

Генеральный директор Эрик Беранже сказал, что группе нужно больше сделать, чтобы адаптироваться к экономике военного времени, в которой скорость и объемы теперь имеют решающее значение.

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Показательным примером является сложный процесс производства ракеты Aster от MBDA. Незаконченное оружие перевозится через Альпы между Францией и Италией несколько раз для разных этапов производства, что занимает месяцы, а дает лишь незначительную промышленную выгоду, отмечает FT.

Такие проблемы было бы "довольно легко решить", если бы MBDA была обычной компанией, сказал Беранже. Но они намного сложнее для трансграничной оборонной группы, которой нужно было сбалансировать интересы своих акционеров — Airbus и британская BAE Systems владеют по 37,5 процента, а итальянская Leonardo — 25 процентов — а также тех военных, которым она служит.

При этом предложение, выдвинутое в прошлом году Беранже, об упрощении производственного процесса было отклонено Францией, которая увидела в реорганизации угрозу своему лидерству в группе и подрывную деятельность по увеличению производства, сообщили два осведомленных источника. Великобритания также не особенно поддержала это предложение, сказал один из них, и оба рассматривали его как благоприятное для Италии.

MBDA по-прежнему выделяется как одна из немногих успешных трансграничных оборонных компаний Европы в регионе. Она производит некоторые из самых востребованных в мире ракет и конкурирует с американскими группами RTX и Lockheed Martin.

Оружие для Украины

Ранее СМИ сообщали, что Украина почти исчерпала запасы ракет Aster-30 для зенитных батарей Samp-T.

Киев уже несколько недель просит Италию и Францию прислать не менее 50 ракет Aster-30. Итальянское правительство не спешит принимать решение, поскольку собственные запасы страны почти исчерпались до неприкосновенного резерва. В то же время Франция имеет большие запасы, но тоже сталкивается с ограничениями.

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