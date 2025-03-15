Украина просит о дополнительных поставках правительства двух стран, но результатов пока нет.

Украина почти исчерпала запасы ракет Aster-30 для зенитных батарей Samp-T. Следовательно, Киев обратился к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты, пишет Corriere della Sera.

Украина уже несколько недель просит Италию и Францию прислать не менее 50 ракет Aster-30. Итальянское правительство не спешит принимать решение, поскольку собственные запасы страны почти исчерпались до неприкосновенного резерва. В то же время Франция имеет большие запасы, но тоже сталкивается с ограничениями.

14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с итальянским коллегой Гвидо Кросетто в Риме, а также провел переговоры с руководством Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое занимается производством ракет Aster-30.

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Вместе с тем, Wall Street Journal сообщает, что характеристики ракет Samp-T не соответствуют уровню Patriot. Система не всегда способна эффективно идентифицировать вражеские ракеты в условиях массированных атак.

Правительство Италии во главе с Джорджей Мелони уже передало Украине две батареи Samp-T, оставив три для собственных нужд. Corriere della Sera пишет, что итальянский оборонный план, представленный в ноябре 2024 года, предусматривает закупку еще 10 таких комплексов, каждый из которых стоит около 500 миллионов евро.

Недостатки Samp-T

Напомним, по словам военного эксперта Агиля Рустамзаде, системы SAMP/T имеют еще много "детских болезней":

"Французско-итальянская система противоракетной обороны, предназначенная для защиты Украины от воздушных угроз, столкнулась с серьезными эксплуатационными проблемами с момента ее развертывания. Сбои в работе программного обеспечения... нехватка ракет Aster... проблемы с эффективностью по сравнению с системой Patriot".

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