Китайская компания DJI производит и БПЛА, которыми массово пользуются подразделения Сил обороны Украины.

На украинском фронте было зафиксировано, что Россия использует изготовленный китайской компанией DJI комплекс AeroScope для обнаружения беспилотников ВСУ.

Как сообщает "Информационное сопротивление", такой комплекс может определить местоположение дрона, высоту, скорость и направление его полета, место пуска и местоположения оператора.

"Китайская компания DJI выпускает портативный и стационарный варианты комплекса AeroScope, который уже используется как в российских армейских подразделениях, так и в Росгвардии", — пишет эксперт группы ИС Константин Машовец.

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В "Информационном сопротивлении" утверждают, что впервые использование Россией комплекса AeroScope было зафиксировано в октябре, затем - еще по меньшей мере трижды. И во всех случаях эффективно.

"Конечно, использование этого комплекса российскими войсками обуславливается значительным преимуществом подразделений ВСУ в тактической осведомленности благодаря массированному использованию БПЛА квадрокоптерного типа "Мавик". Вот они, и решили "преодолеть эту проблему" самым кардинальным путем — обратились за соответствующей помощью к тому же самому производителю, который производит наиболее массовый тип украинского тактического БПЛА", — отмечают аналитики ИС.

Вероятно, что российское командование скоро попытается усовершенствовать использование AeroScope на фронте для сокращения времени его работы. Также, скорее всего, в состав боевой обслуги этого комплекса оккупанты введут и своего оператора БПЛА, который будет предназначен для "перехвата" украинского дрона.

Позиция Китая по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай воздерживается от открытой критики действий Москвы, кроме того, он сначала призвал к мирному диалогу. Также Пекин не присоединился к антироссийским санкциям. Но китайские корпорации начали ограничивать или даже останавливать поставки подсанкционных товаров в РФ.

Раньше Пекин заявлял, что "обеспокоен" массированными ракетными ударами России по гражданским объектам в Украине.

Также в СМИ периодически всплывают новости о том, что Китай якобы оказывает военную помощь России, но официального подтверждения этой информации нет. Так, в Государственном департаменте США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Китай готовится содействовать вторжению РФ в Украину или помогать Кремлю в обходе санкций.

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