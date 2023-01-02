На украинском фронте было зафиксировано, что Россия использует изготовленный китайской компанией DJI комплекс AeroScope для обнаружения беспилотников ВСУ.
Как сообщает "Информационное сопротивление", такой комплекс может определить местоположение дрона, высоту, скорость и направление его полета, место пуска и местоположения оператора.
"Китайская компания DJI выпускает портативный и стационарный варианты комплекса AeroScope, который уже используется как в российских армейских подразделениях, так и в Росгвардии", — пишет эксперт группы ИС Константин Машовец.
В "Информационном сопротивлении" утверждают, что впервые использование Россией комплекса AeroScope было зафиксировано в октябре, затем - еще по меньшей мере трижды. И во всех случаях эффективно.
"Конечно, использование этого комплекса российскими войсками обуславливается значительным преимуществом подразделений ВСУ в тактической осведомленности благодаря массированному использованию БПЛА квадрокоптерного типа "Мавик". Вот они, и решили "преодолеть эту проблему" самым кардинальным путем — обратились за соответствующей помощью к тому же самому производителю, который производит наиболее массовый тип украинского тактического БПЛА", — отмечают аналитики ИС.
Вероятно, что российское командование скоро попытается усовершенствовать использование AeroScope на фронте для сокращения времени его работы. Также, скорее всего, в состав боевой обслуги этого комплекса оккупанты введут и своего оператора БПЛА, который будет предназначен для "перехвата" украинского дрона.
Позиция Китая по войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай воздерживается от открытой критики действий Москвы, кроме того, он сначала призвал к мирному диалогу. Также Пекин не присоединился к антироссийским санкциям. Но китайские корпорации начали ограничивать или даже останавливать поставки подсанкционных товаров в РФ.
Раньше Пекин заявлял, что "обеспокоен" массированными ракетными ударами России по гражданским объектам в Украине.
Также в СМИ периодически всплывают новости о том, что Китай якобы оказывает военную помощь России, но официального подтверждения этой информации нет. Так, в Государственном департаменте США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Китай готовится содействовать вторжению РФ в Украину или помогать Кремлю в обходе санкций.