На месте, где базируется самолет, всегда находится около 20 человек инженерно-технического состава.

Военные Воздушных сил ВСУ – настоящие герои этой войны. Однако мало кто знает о тех героях, которые стоят за вылетами – инженерно-технической службе. Именно ее работники готовят самолеты перед боевыми задачами.

"Инженерно-техническая служба и инженерно-технический состав является составляющей Воздушных сил так же, как летные и зенитно-ракетные войска и так далее. Мы выполняем поставленные перед нам задачи. Если есть задача летать там самолету, мы сделаем все, чтобы самолет летал именно там, чтобы все было исправно на нем – все от нас зависящее. Несмотря на погодные условия, температурные режимы, вообще на наличие средств и так далее, мы выходим из ситуации с поднятой головой и с гордостью выполняем все", – рассказал в эфире 1+1 в рамках телемарафона начальник обслуживания самолетов, двигателей и средств аварийного покидания самолетов Северин Витвицкий.

По словам Витвицкого, команда не работает с одним-единственным самолетом. Есть группа, в которую всегда входят 20 человек инженерно-технического состава, и которая находится в том месте, где определено базирование самолета перед выполнением каких-то задач.

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Перед вылетом самолета "все должно гореть - не гореть" и должны быть заправлены технические жидкости и топливо, отмечает он.

"Плюс у нас не только тренировочные полеты. Сейчас важнее использование средств – ракеты, бомбы, снаряды. Все должно быть в наличии и должны гореть лампочки. Плюс есть такой нюанс, что на тех точках, где мы выполняем задание, не все можно сделать нашими руками. Есть специалисты, которые со своими командами на автомобилях, автобусах и так далее быстренько едут устранять такие неисправности, которые не в состоянии устранить и команда из 20 человек", – объяснил Витвицкий.

Он также прокомментировал возможность предоставления Украине современных самолетов и разговоры о том, что учиться управлять западными самолетами украинские пилоты будут месяцами.

"Если мы сравним самолет с велосипедом – грубо, но – помните советский велосипед "Украина"? Большая рама, колеса и две звездочки. И просто возьмем сейчас какой-нибудь китайский велосипед со многими передачами, крутой резиной, рулем, удобным сиденьем – и то, и то ездит. Я думаю, что пилоту (это как) научиться ездить, с одного велосипеда пересесть на второй. Сложно, да, немножко надо учиться. Но они, я думаю, с очень большим удовольствием и быстро освоят это. Так и технический состав. Дайте самолеты, дайте нам F-16 и через три месяца мы 200% уже будем летать на них", – отмечает технический специалист.

Предоставление самолетов Украине: последние новости

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что американские истребители F-16 являются оптимальным вариантом для Украины. По его словам, поставить Украине на вооружение несколько типов зарубежных самолетов невозможно, потому что каждый требует индивидуального подхода в обслуживании и ремонте.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. Он отметил, что сейчас Штаты присылают ВСУ танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны.

В то же время заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что США обсуждают предоставление Украине истребителей пятого поколения (к ним относят F-22 Raptor, которые уже не изготавливают, и F-35 Lightning II). Это может произойти в рамках удовлетворения долгосрочных потребностей Украины.

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