'Подводный Чернобыль': атомные лодки России гниют в Арктике

Россия все еще пытается вернуть их, но на пути становится ряд причин, в частности технологическая.

Северный Ледовитый океан, один из самых радиоактивных морских регионов бывшего Советского Союза, стал местом для многочисленных атомных подводных лодок, которые остались после эпохи, пишет эксперт в области оборонных технологий, экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон для 19FortyFive.

Как говорится в отчете BBC, под одними из самых оживленных рыбных промыслов в мире на морском дне распадаются радиоактивные подводные лодки советской эпохи. Спустя десятилетия Россия все еще готовится их вернуть.

Российский радиоактивный подводный кошмар

В течение 17 лет Москва обещала убрать две советские атомные субмарины и четыре реакторных модуля, находящихся на морском дне. Только в марте 2020 года президент России Владимир Путин подготовил проект указа о подъеме этих лодок. По данным, этот шаг должен был уменьшить количество радиоактивного материала в Северном Ледовитом океане на 90 процентов.

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В отчете также указано, что две атомные подводные лодки содержат миллион кюри радиации, что эквивалентно 25% радиации, которая выбросилась в первый месяц катастрофы на Фукусиме.

Неудивительно, что эти лодки назвали российским "замедленным" Чернобылем на море - катастрофой, которая уже давно продолжается и продолжает ухудшаться.

Советский Союз имел привычку сбрасывать свои радиоактивные проблемы в море. Книга 1993 года, опубликованная экологом Алексеем Яблоковым, когда он был министром окружающей среды, подробно описала количество ядерных судов, которые были сброшены на дно океана. Она очертила масштабы проблемы, хотя много информации из этой книги была долгие годы осуждена как государственная тайна.

Война и непреодолимые расходы

Огромное количество атомных подводных лодок, оставшихся после холодной войны, нуждалось в выводе из эксплуатации. США и СССР построили более 400 атомных подводных лодок, и эти суда были критически важными для обеих стран как часть их оборонных систем.

Однако со временем стало очевидно, что эти лодки, хотя и имели стратегическое значение, нуждаются в выводе из эксплуатации. Уже к 1990-м годам Россия имела большой флот атомных подводных лодок, который надо было вывести из эксплуатации и утилизировать.

Однако Россия не смогла решить эту проблему из-за экономических трудностей в 1990-х годах. Надлежащий вывод из эксплуатации атомных судов требовал значительных ресурсов и времени, включая утилизацию ядерных реакторов, управляющих стержней и других элементов.

До определенного времени Россия сотрудничала с другими странами, в частности с Норвегией, для утилизации своего атомного флота. Однако война в Украине и международные санкции значительно замедлили эти усилия.

Выход из проекта

Норвегия, одна из первых стран, которая сотрудничала с Россией в этой сфере, прекратила свое участие в мае 2022 года. Отказ от финансирования двусторонней комиссии по ядерной безопасности с Россией стал следствием российского вторжения в Украину. С 2014 года, после аннексии Крыма, сотрудничество между двумя странами становилось все более ограниченным.

Но даже до этого, Россия оказалась не в состоянии самостоятельно финансировать и осуществить утилизацию своих атомных подводных лодок.

Нет технологий

После катастрофы подводной лодки "Курск" в 2001 году, подъем этого судна на поверхность был осуществлен не россиянами, а голландским спасательным судном. Сегодня же, из-за войны и международной изоляции, страны, такие как Нидерланды, не готовы оказывать помощь России в подобных операциях.

Другие новости о субмаринах

Как сообщал УНИАН, Северная Корея впервые показала свою атомную подводную лодку, которая может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США.

Северокорейские госСМИ сообщили о визите лидера Ким Чен Ына на крупные верфи, где строятся военные корабли. При этом были опубликованы фотографии Ким Чен Ына рядом с "атомной подводной лодкой со стратегическими управляемыми ракетами".

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