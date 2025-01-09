Сейчас украинские пилоты запускают ракеты Storm Shadow с самолетов Су-24, но пуски с истребителей Mirage сделают применение этих ракет более эффективным.

По некоторой информации, несколько французских истребителей Mirage уже находятся в Украине. Однако это очень оптимистичная версия, считает генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

В комментарии "Украинскому радио" он напомнил, что в июне только обсуждался вопрос передачи Украине этих самолетов, и вскоре началось обучение пилотов и инженерно-технического состава, а также модернизация самих самолетов. И подход французского президента Эммануэля Макрона отличается от подхода США, "которые фактически затормозили на год поставки нам F-16".

"Их поставили в конце прошлого года, но из авиационного вооружения предоставили только средства ПВО. Нам нужны были прежде всего средства борьбы с управляемыми авиационными бомбами и их носителями. Американцы не дали нам таких средств. Нам очень нужны ракеты земля-воздух, чтобы осуществлять удары по авиации, которая является носителями КАБов. Борьба с управляемыми авиационными бомбами для нас принципиальна", – добавил Романенко.

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Он также отметил, что сейчас украинские пилоты запускают ракеты Storm Shadow с самолетов Су-24. Если же пуски будут осуществляться с истребителей Mirage, эффективность применения ракет будет выше.

К тому же, французские самолеты могут использовать и ракеты TAURUS, которые есть у Германии. По мнению генерала, это может подтолкнуть Берлин к предоставлению этих ракет Украине.

"Французы дают 50-100 управляемых авиабомб AASM HAMMER. Они не такие мощные, как российские КАБы, однако у них точнее, чем у российских пилотов, наведение на цели с самолетов Mirage. Конечно 50-100 бомб в месяц это мало, но хотя бы так. Надо бороться за то, чтобы увеличивались эти возможности. Американцы давили, чтобы все вооружение было американское, даже если оно старое. Это неправильный подход. Ракеты для ПВО они увеличили со 110 до 160", – продолжил он.

Романенко добавил, что сейчас Франция передает Украине 3-6 истребителей, а должны передать до 10. Поставить их обещали весной, но впоследствии решили предоставить в начале 2025 года.

"Они посмотрели, как Трамп понимает Путина, и решили предоставить их до 20-21 января, поскольку в дальнейшем Трамп может остановить любую помощь и давить на союзников. Трамп выходит на мир за счет Украины, а не за счет давления на РФ. Пока не было ни одного заявления, каким образом Трамп видит решение этой ситуации. Но его окружение говорит об остановке поставок оружия. Франция поняла, что нужно формировать свои войска, несмотря на существование НАТО", – констатировал Игорь Романенко.

Истребители Mirage для Украины

В начале января издание Avions Legendaires писало, что Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. В то же время авторы добавили, что по данным некоторых источников, самолеты уже в Украине, хотя выполняют только тренировочные полеты.

Украинское издание Defense Express писало, что официальной информации о поставке, а тем более принятии на вооружение этих самолетов от украинских структур не было. Отмечалось, что истребители прошли модернизацию силами французского агентства вооружения DGA и они имеют опцию использовать крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

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