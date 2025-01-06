Украина сможет использовать эти истребители для усиления ПВО.

Самолеты Mirage 2000-5F, которые Украина получит от Франции, будут многоцелевыми. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. Антонова Валерий Романенко.

"К сожалению, использовать их как истребители, для борьбы с российской авиацией - не удастся. Потому что основное их вооружение имеет максимальную дальность действия до 60 км. Этого недостаточно, потому что россияне сбрасывают КАБы с расстояния 70 км до линии боестолкновения. А нам туда долетать нельзя на километров 40-50", - сказал Романенко.

Эксперт добавил, что взамен Силы обороны смогут удачно использовать французские истребители в качестве противовоздушной обороны.

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"Это открывает нам новые, серьезные возможности. Если США перестанут нам давать ракеты к F-16, мы имеем истребители с ракетами малой дальности. Это лучшее, самое дешевое и самое эффективное оружие для того, чтобы уничтожать российские крылатые ракеты. Самолет берет до 8 штук. Это возможность усилить нашу ПВО. Есть вариант использования его для прорыва российской ПВО. Но не собственно прорыва, а для подавления ПВО путем пуска антирадарных ракет", - добавил Романенко.

Эксперт напомнил, что Mirage 2000-5F являются носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG, что может значительно усилить украинские возможности в небе.

"Если мы получим достаточное количество этих ракет, то если придет 10 самолетов, мы сможем фактически удвоить количество носителей в наших воздушных силах. То есть если мы сейчас запускаем по четыре-шесть ракет по россиянам. То с получением новых истребителей мы сможем запускать до 20. И пусть попробует российская ПВО с ними справиться", - отметил Романенко.

Mirage 2000-5F в Украине: что известно

Накануне журналисты Avions Legendaires сообщили, что французские истребители Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине. Они отметили, что эти борта могут выполнять здесь тренировочные полеты.

Между тем аналитики Defence Express отмечают, что Украина в первом пакете может получить от 3 до 6 французских истребителей. А общая партия переданных Украине Mirage 2000-5F может составлять 10 единиц.

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