Это первый случай, когда истребитель-невидимка может нести ядерное оружие, в данном случае термоядерную гравитационную бомбу B61-12.

Американский истребитель пятого поколения F-35A официально сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкорй на представителя Объединенного программного офиса F-35 Расса Гоэмера.

Он отметил, что сертификация была получена 12 октября, тогда как планировалось завершить этот процесс к январю 2024 года. Некоторые F-35A теперь официально смогут нести B61-12, что превращает истребитель-невидимку в самолет "двойного назначения", способный нести как обычное, так и ядерное оружие.

"F-35A - это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа (истребитель или бомбардировщик), достигшая этого статуса с начала 1990-х годов, сказал Гоемер, однако не раскрыл дополнительных деталей, отметив, что политика раскрытия информации США запрещает разглашение информации о самолетах двойного назначения среди партнеров НАТО.

Видео дня

В то же время F-35A сертифицирован для установки только нового варианта бомбы - B61-12, который заменит старые модели. Кроме того, сертификация не распространяется на родственные варианты самолета-невидимки - F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C, запускаемый с авианосца.

F-15E ранее был первым американским истребителем, совместимым с B61-12. Три другие группы истребителей — F-16A/B, F-16C/D и PA-200 Tornado, используемые некоторыми странами НАТО, — также имеют право нести ядерное оружие.

Первая производственная единица бомбы B61-12 была выпущена в США в ноябре 2021 года, а производство запланировано на конец 2025 финансового года.

Самолеты F-35 и войнпа в Украине

Ранее СМИ пришли к выводу, что Украина вряд ли получит истребители F-35 из-за их высокой стоимости - они почти в два раза дороже, чем F-16.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что американские F-35 активно участвуют в миссиях над территорией.

Вас также могут заинтересовать новости:

Украины: