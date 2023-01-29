Украина уже смогла убедить Запад поделиться артиллерией, ПВО и танками. Так же будет и с самолетами.

Украина обязательно получит от Запада боевые самолеты. Опыт поставок других вооружений это подтверждает. Об этом пишет издание Business Insider.

Отмечается, что в течение последних 11 месяцев, если Украина просила у партнеров какое-либо оружие, со временем она его получала. Так было с РСЗО, системами ПВО, боевыми бронированными машинами и танками.

По мнению бывшего посла Франции в США и ООН Жерара Аро, получение Украиной западных самолетов тоже является лишь вопросом времени.

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"Каждые три месяца идут дебаты относительно нового типа оружия. Сейчас говорили о танках. Могу поспорить, что в следующие три месяца это будут самолеты", – рассказал дипломат.

Аро отметил, что дискуссия о каждом следующем виде вооружений переходит в международные ссоры, но в итоге Запад дает зеленый свет новой военной технике.

Поставки самолетов в Украину

После одобрения поставок западных танков Украина начала добиваться такого же решения касательно истребителей. В этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку стран Балтии.

По неофициальной информации, администрация президента США Джо Байдена намерена изучить возможность отправки в Украину истребителей F-16. Этот вопрос обсудят с союзниками.

В то же время власти Великобритании готовы одобрить передачу Украине истребителей, но только после ухода российских войск с оккупированных территорий.

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