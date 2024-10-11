Большее значение имеет не то, какое оружие есть у армии, а программное обеспечение, на котором оно работает.

Войны в будущем будут выигрываться "с помощью кода", и самое важное значение будет иметь не то, каким оружием располагает армия, а программное обеспечение, на котором оно работает. Об этом заявил в интервью Politico немецкий производитель военных ИИ rомпания Helsing.

Компания заявляет, что обрабатывает миллионы данных с датчиков и систем вооружения европейских военных, чтобы люди могли принимать "более быстрые и качественные решения" и повышать летальность оружия. На данный момент компания подписала контракты с британским, немецким, французским, эстонским и украинским правительствами. В частности, компания получила контракт на модернизацию немецкого истребителя Eurofighter Electronic Warfare совместно с Saab, создание инфраструктуры искусственного интеллекта для Future Combat Air System - многонациональной совместной инициативы Германии, Франции и Испании - и будущей системы Wingman компании Airbus.

"Оборона все больше и больше превращается в проблему программного обеспечения, - утверждает соучредитель и главный исполнительный директор компании Гундберт Шерф. - Вы видите истребители, фрегаты и спутники, но на самом деле нужно обратить внимание на то, что каждая из этих систем производит невероятное количество данных".

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Шерф сказал, что Евросоюзу необходимо добиться "технологического лидерства" в основных областях, в которых он отстает, например, в области искусственного интеллекта, иначе он окажется в зависимости от "наших друзей США".

ИИ в войне в Украине

Как писало издание Forbes, сейчас в Украине, по некоторым сведениям, используются дроны, способные отслеживать и поражать врагов без человеческого взаимодействия.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в войне против россиян на линии фронта роботы заменят половину солдат.

А командир спецподразделения БПЛА "Птахи Мадяра" Роберт Бровди заявлял, что в течение ближайших 6-8 месяцев в Украине больше не нужны будут люди для управления дронами — война станет действительно беспилотной.

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