В нашей стране сейчас, по некоторым данным, используются беспилотники, способные отслеживать и поражать оккупантов без человеческого взаимодействия, поделились журналисты.

Продолжается война в Украине, и конфликт стал испытательным полигоном для использования искусственного интеллекта в военных действиях. В нашей стране есть прорыв насчет использования ИИ.

Большую часть современных технологий украинской стороне предоставили западные компании, говорится в материале Forbes. "Так же, как Давид одержал победу над Голиафом благодаря своему технологическому превосходству, есть надежда, что их поддержка даст Украине преимущество над ее гораздо более крупным российским противником", - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что в украинском государстве во время начала войны против РФ в технологическом секторе было занято 300 000 человек, и многие стартапы переключились на разработки, которые могли бы помочь военным.

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"Правительство даже создало платформу финансирования Brave1, чтобы позволить компаниям предлагать инвесторам продукцию оборонных технологий", - говорится в материале. Есть информация, что платформа получила тысячи заявок.

"Одним из главных прорывов, которые мы увидели на Украине, является использование автономных дронов. Хотя беспилотные летательные аппараты использовались во многих конфликтах за последнее десятилетие, они обычно пилотируются людьми дистанционно", - подчеркивается в статье.

Издание отметило, что сейчас в Украине, по некоторым сведениям, "используются дроны, способные отслеживать и поражать врагов без человеческого взаимодействия - другими словами, настоящие роботы-убийцы".

Интересные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Напомним, 13 сентября заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в войне против россиян на линии фронта роботы заменят половину солдат.

Ранее сообщалось, что украинская сторона разрабатывает "рой" беспилотников, который способен атаковать цели без вмешательства человека. СМИ узнали, что дроны из "роя" могут во время боя "разговаривать" друг с другом и работать, как одна команда.

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