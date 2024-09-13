Сейчас в Украине 700 производителей отечественных дронов, в начале полномасштабного вторжения их было 3.

Роботы заменят половину солдат на линии фронта в войне России против Украины. Об этом во время международного форума Odesa Economic Revival Forum 2024 заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

По его словам, в Украине проходит тестирование концепта, который позволит сократить вдвое количество солдат на линии боевого соприкосновения благодаря использованию роботизированных систем.

"Мы уже тестируем на полигонах концепт, который позволит заменить людей роботизированными устройствами на линии боевого соприкосновения. По подсчетам аналитиков, сегодня в среднем на 1-2 км нужно примерно 70 человек в окопах. За счет беспилотных систем, роботизированных систем минирования, разминирования, РЭБ и других приборов мы можем сократить эту цифру до 30", - сказал Борняков. Видео дня

Он подчеркнул, сектор Defense Tech в Украине с началом полномасштабного вторжения начал стремительное развитие, преимущественно благодаря частному бизнесу. По информации Борнякова, если в начале 2022 года в стране было всего три производителя дронов, то сейчас таких компаний около 700. В частности, два года назад средства РЭБ изготавливали 7 производителей, сегодня их более 120. Как добавил Борняков, РЭБ может защитить объекты инфраструктуры от ракет - поэтому в Одессе тоже нужно наращивать производство.

Кроме того, говорилось, что в Украине уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования.

По словам Борнякова, с помощью дронов можно будет быстрее разминировать территорию Украины и сохранить при этом человеческие жизни. Он рассказал, что уже есть определенные разработки - дрон за соответствующее время облетает определенную территорию, намечает карту с расположением, характеристиками и количеством мин. Затем с помощью карты принимается решение о применении техники, что значительно сокращает время на разминирование.

Как отметил Борняков, в указанном секторе производства нет почти ни одной государственной компании.

"Нет ни в "Армии дронов", ни в кластере Brave1, ни в сегменте изготовления РЭБ. Поэтому я призываю инвесторов в этот бизнес и уверен, что после окончания войны Украина будет субъектной на этом рынке. Мы уже понемногу начинаем дискуссии о возможности открыть экспорт для наших инновационных разработок", - заявил Борняков.

БПЛА на войне в Украине

Напомним, Украина разрабатывает "рой дронов", способный атаковать без вмешательства человека. Они могут во время боя "разговаривать" друг с другом и сражаться "роем", как одна команда.

Как рассказал один из киевских разработчиков Сергей Крупиенко, вскоре его компания выпустит на передовую новую ранее невиданную разработку - искусственно созданный "рой" из семи дронов, способных взаимодействовать друг с другом и взрывать танки, а также шпионить за противником. Это эквивалентно появлению парового двигателя на заводе годы назад.

Разработчик отметил, что такие роботы смогут общаться друг с другом, принимать решения о том, кто из них атакует, кто собирает информацию, - и они будут делать это быстрее, чем любой человек.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Алексея Борнякова, в "войне беспилотников" он видит будущее конфликта. Он подтвердил, что Украина тестирует технологию "роя" по крайней мере еще с одной компанией, кроме компании Куприенко. Однако он настаивает на том, что Украина не позволит машинам-убийцам стать "полностью автономными", поскольку "человек должен подтвердить цель".

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