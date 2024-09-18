Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что в течение следующего года дроны сами смогут выполнять поставленные задачи.

В течение ближайших 6-8 месяцев в Украине больше не нужны будут люди для управления дронами — война станет действительно беспилотной, заявил командир спецподразделения БПЛА "Птахи Мадяра" Роберт Бровди в интервью главному редактору The Economist Занни Минтон Беддоус. По его оценкам, эволюция подобных технологий приведет к тому, что искусственный интеллект будет основным инструментом ведения войны, так как уже сейчас 50% всей "ударной деятельности" формируют именно дроны.

"Сейчас одновременно разрабатываются сотни систем искусственного интеллекта, и они тестируются в экспериментальных режимах. Через полгода пилоты уже не будут нужны. Понадобятся люди, которые просто поднимут дрон на метр над землей. А дальше дрон сам, в зависимости от своего развития, решит, что атаковать, как отличить "Жигули" от танка и точно не перепутает украинца с врагом", - заявил "Мадяр".

По его словам, к подобным вызовам не нужно относится скептически. Наоборот, военный предлагает воспринимать все серьезно и своевременно инвестировать средства в подобные технологии.

Кроме того, как подчеркнул Бровди, в Украине сейчас, ценой жизней, опыта, накопленного за годы боевых действий, оттачивают свои навыки сотни специалистов. "Мадяр" отметил, что уже "завтра" опытные бойцы могут отправиться в разные страны мира для обучения армии НАТО новейшим тактикам ведения войны.

"Это станет элементом нашей практической благодарности за вашу помощь в нашей борьбе за нашу свободу, за нашу землю, за наши семьи", - подытожил он.

Дроны на войне в Украине

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что на фронте набирают популярность БПЛА-носители FPV-дронов. В частности, это позволяет значительно увеличить радиус использования дронов. Из-за этого россияне смогли достать по объектам Украины на расстоянии 40 км от линии фронта.

Кроме того, Буданов заявил, что дроны чаще будут заменять солдат в Украине. Это касается наземных роботов. Их будут использовать в больших количествах, чтобы заменить штурмовые подразделения.

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