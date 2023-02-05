Это оружие, как заявлялось ранее, наша страна сможет применить и в аннексированном Крыму.

В новый пакет американской помощи Украине вошло дальнобойное оружие. Это - бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB. Как рассказал в эфире 1+1 военный корреспондент Андрей Цаплиенко, GLSDB поражают цели на расстоянии до 150 км.

По его словам, это - комбинация бомбы и ракеты. Она взлетает и может менять курс во время полета, заходить на цель с тыла.

"Этим оружием мы можем, когда мы его получим, поражать военные цели, например, на территории оккупированного Крыма. И никто нам уже это не запрещает", — подчеркнул журналист.

Видео дня

Среди минусов этой помощи в виде GLSDB - время. Потому что американцы не дают нам готовое оружие, они вкладывают деньги в его производство. И лишь когда оно будет изготовлено, мы его получим. "И это время. И время в этом случае - это такой негативный момент", — говорит Цаплиенко.

Дальнобойные GLSDB для Украины

Ранее сообщалось, что в новый пакет помощи США войдут высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB производства Boeing на сумму до 200 миллионов долларов. Их дальность стрельбы - 150 км.

Издание Bloomberg узнало, что эти ракеты еще не изготовлены (они только будут заказаны у производителя), поэтому появятся в Украине через девять месяцев после заключения контракта.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявлял, что Украина самостоятельно может решать, как использовать предоставленное оружие для изгнания российских оккупантов со своих территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: