В новый пакет американской помощи Украине вошло дальнобойное оружие. Это - бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB. Как рассказал в эфире 1+1 военный корреспондент Андрей Цаплиенко, GLSDB поражают цели на расстоянии до 150 км.
По его словам, это - комбинация бомбы и ракеты. Она взлетает и может менять курс во время полета, заходить на цель с тыла.
"Этим оружием мы можем, когда мы его получим, поражать военные цели, например, на территории оккупированного Крыма. И никто нам уже это не запрещает", — подчеркнул журналист.
Среди минусов этой помощи в виде GLSDB - время. Потому что американцы не дают нам готовое оружие, они вкладывают деньги в его производство. И лишь когда оно будет изготовлено, мы его получим. "И это время. И время в этом случае - это такой негативный момент", — говорит Цаплиенко.
Дальнобойные GLSDB для Украины
Ранее сообщалось, что в новый пакет помощи США войдут высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB производства Boeing на сумму до 200 миллионов долларов. Их дальность стрельбы - 150 км.
Издание Bloomberg узнало, что эти ракеты еще не изготовлены (они только будут заказаны у производителя), поэтому появятся в Украине через девять месяцев после заключения контракта.
Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявлял, что Украина самостоятельно может решать, как использовать предоставленное оружие для изгнания российских оккупантов со своих территорий.