Германия передала Украине еще две самоходные зенитные установки Gepard и два автомобиля для пограничников, сообщается на сайте правительства ФРГ.
Указано, что всего с начала полномасштабной войны Германия передала Украине 34 САУ Gepard и 122 машины для патрулирования границ.
Также Украина получила шесть мобильных антенных систем.
Война в Украине - помощь Германии
Ранее Германия передала украинским военным 6 тыс. зенитных боеприпасов к установкам Gepard.
Также Германия предоставила Украине девять бронированных мостоукладчиков Biber, базирующиеся на шасси танка Leopard 1.
Biber (в переводе с немецкого – бобер) – это инженерно-боевая машина, с помощью которой боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия. Biber может за считанные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост, который состоит из двух 11-метровых элементов.