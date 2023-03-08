Всего с начала полномасштабной войны правительство ФРГ доставило в Украину 34 САУ Gepard и 122 машины для патрулирования границ.

Германия передала Украине еще две самоходные зенитные установки Gepard и два автомобиля для пограничников, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Указано, что всего с начала полномасштабной войны Германия передала Украине 34 САУ Gepard и 122 машины для патрулирования границ.

Также Украина получила шесть мобильных антенных систем.

Видео дня

Война в Украине - помощь Германии

Ранее Германия передала украинским военным 6 тыс. зенитных боеприпасов к установкам Gepard.

Также Германия предоставила Украине девять бронированных мостоукладчиков Biber, базирующиеся на шасси танка Leopard 1.

Biber (в переводе с немецкого – бобер) – это инженерно-боевая машина, с помощью которой боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия. Biber может за считанные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост, который состоит из двух 11-метровых элементов.

Вас также могут заинтересовать новости: