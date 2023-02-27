Армия получила мостоукладчики, аптечки, грузовики и маскировочные сетки.

Германия сообщила о передаче Украине новой военной помощи.

На сайте немецкого правительства опубликован полный список военной поддержки, оказаной Украине ФРГ. В новый пакет вошли 6 мостоукладчиков Biber, 20 000 аптечек, 8 грузовиков Zetros и 10 зимних маскировочных сеток.

Также на сайте указано, что правительство Германии планирует передать украинской армии 300 000 патронов GEPARD. От предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки они воздерживаются из соображений безопасности.

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"Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от Германии

Как известно, в начале года Германия передала Украине большой пакет военной помощи, в который вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

6 января в Берлине сказали, что отправят Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и около 40 бронетранспортеров Marder в первом квартале года.

Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2, а позже увеличила их количество до 18.

В феврале Германия передала Вооруженным Силам Украины еще две зенитные установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов к ним.

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