Машину разработали еще в конце 40-х годов.

На вооружении ВСУ есть один из самых маленьких броневиков в мире - британский автомобиль-разведчик Ferret Mk1. Недавно в сети появились довольно редкие кадры с этой машиной в Украине, пишет Defense Express.

Отмечается, что точное количество таких авто, которым располагают украинские военные, неизвестно. Однако, время от времени эти машины появляются на видео с бойцами ВСУ.

В издании напомнили, что впервые Ferret Mk1 в украинской армии был замечен в августе 2022 года. Предполагалось, что его закупили для ВСУ в рамках волонтерской помощи.

Видео дня

Указывается, что данный бронеавтомобиль есть у 3-й отдельной штурмовой бригады, его использовали при освобождении населенного пункта Надежда в Луганской области.

Автомобиль-разведчик Ferret Mk1 имеет длину кузова менее 3,9 м а высоту - менее 1,5 м (без пулемета). Он был разработан в конце 40-х годов и находился на вооружении Великобритании с 1952 по 1991 год.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская оборонная компания UkrArmoTech представила новую бронированную машину GYURZA-O2 на специализированном шасси.

А в конце прошлого года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA.

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