Если F-16 будут работать при поддержке AWACS, или Украина получит обещанные Швецией самолеты ДРЛО, тогда мы станем на голову выше противника.

В западных СМИ заявили, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Как отметил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, это начало новой эры.

"Это действительно начало перевооружения и новой эры. F-16 – это первый шаг к новому образцу Воздушных Сил, и это действительно чрезвычайно важно. Мы говорили около 20 лет, что как раз на рубежах 2025 года нам нужно полностью переходить на западные самолеты. В принципе так и получилось, но при других обстоятельствах. Я бы не говорил пока о следующей линейке. Ведь велись переговоры по Gripen, французским самолетам разных модификаций. Особенно учитывая то, как развивается беспилотная авиация, трудно сказать, какие авиационные платформы будут эффективнее через 20 лет, будет ли это традиционный самолет, или все-таки беспилотная платформа", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

При этом Самусь отметил, что когда с помощью этих истребителей будет сбит первый десяток вражеских самолетов Су-34, у россиян сработает психологический фактор. И это событие можно будет приравнять к уничтожению российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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"Тогда это означало, что россияне на голову выше нас. После сбития А-50 психологический эффект был очень мощный, потому что россияне теперь работают в основном информацией, которая есть на бортовых радарах самих самолетов. Пока что это позволяет им господствовать в воздухе. Наши советские самолеты не могут конкурировать как раз по дальности радара, эффективности радаров бортовых, которые находятся собственно на наших МиГ-29 или Су-27", – продолжил эксперт.

Он добавил, что если F-16 будут работать при поддержке AWACS, или Украина получит обещанные Швецией самолеты ДРЛО, тогда мы станем на голову выше противника.

"Психологический эффект будет после того, как мы собьем несколько – до десятка Су-34, после чего их использование просто прекратится. Ведь на всю Россию осталась только сотня Су-34, это с учетом угроз НАТО, Китая и так далее. То есть они не могут рисковать таким образом, потому что не могут производить сейчас несколько десятков Су-34 в год. Они едва ли десяток вытягивают. Более того, вряд ли они вообще смогут выпускать эти самолеты без помощи Китая. Санкции действуют в высокотехнологичных сферах. Россияне будут беречь свои самолеты", – констатировал военный эксперт.

F-16 для Украины: последние новости

31 июля ряд западных СМИ сообщили, что F-16 уже в Украине. О количестве точных бортов речь не шла, но впоследствии издание The Times заявило, что истребители Украина получила от Нидерландов. Было поставлено шесть бортов, а скоро начнут поступать и самолеты от Дании.

В то же время The Telegraph писало, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. Правда, по информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Хотя Украина, как заявил советник ОП Михаил Подоляк, не будет подтверждать, получила ли F-16, информацию об их поступлении подтвердил глава МИД Литвы:

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – заявил Ландсбергис.

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