По словам Подоляка, не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители или нет.

Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя публикацию Bloomberg о поступлении самолетов.

"Я вижу, что это отображается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же, надо всегда обращать внимание на официальные комментарии. Кстати, и в публикации Bloomberg, на мой взгляд, нет ни одной ссылки на какой-то официальный источник. Откуда они это взяли, я уже не говорю об украинской стороне, потому что, разумеется, мы не будем это комментировать: ни "да", ни "нет", – отметил он в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, "для нас это фактор существенного выживания". Поэтому не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители или нет.

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"Но у них даже нет ссылки на какие-то источники на Западе. Давайте мы абстрактно скажем, что уже F-16 есть на поле боя. Так не работает система. К сожалению, это искажает информационное пространство. К сожалению, это искажает ожидания реальные. К сожалению, это искажает представление о том, с какими сложностями сегодня сталкивается Украина с точки зрения обеспечения этого этапа войны необходимыми типами оружия. Поэтому я просто советую все же ждать всегда официальных подтверждений", – продолжил он.

Подоляк отметил, что западные партнеры не объявляли о поступлении самолетов в Украину, как это было с другими видами вооружения. Так же Украина сегодня не делает официальных заявлений.

"Если будем получать те или иные виды оружия, или президент, или главнокомандующий будет это комментировать", – резюмировал он.

Первые F-16 прибыли в Украину: что пишут в СМИ

Издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Точное количество поставленных самолетов не сообщается, но отмечается, что их немного.

AP тоже подтверждает, что истребители F-16 уже в Украине. Неясно, сколько самолетов было поставлено в первом транше или какие страны их поставили. Украинское правительство пока не подтвердило получение самолетов.

В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

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